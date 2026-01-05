Castilla y León, la tercera comunidad de España con más casos de discriminación racial y étnica: 214 en 2025

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (Cedre), adscrito al Ministerio de Igualdad, atendió 2.703 casos y a 3.280 personas en toda España entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de 2025. Esto supone que atiende una media de nueve llamadas y siete casos diarios.

Castilla y León ha sido la tercera comunidad con más casos atendidos en 2025, un total de 214, y se ha visto superada solo por la Comunidad de Madrid, con 397, y Andalucía, con 292. Además, Valladolid ha sido la cuarta provincia de España con un mayor número de casos de discriminación racial y étnica atendidos, con 120.

El Cedre tiene como objetivo promocionar el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico en ámbitos como la educación, la sanidad, el acceso a las prestaciones, servicios sociales, a la vivienda, al empleo, a la formación y, en general, a cualquier bien o servicio. De los 2.703 casos atendidos, 2.178 fueron casos individuales y 508 colectivos. Hubo otros 17 que no han sido calificados.

Castilla y León, la tercera

La atención prestada por el Servicio del Cedre tiene un alcance estatal, con casos registrados en todas las comunidades y ciudades autónomas. Las comunidades con un mayor número de casos han sido la Comunidad de Madrid con 397 casos, seguida de Andalucía con 292, Castilla y León con 214, Illes Balears con 197, Canarias con 192 y Cataluña con 165.

Por provincias, las que han acumulado más casos registrados son Madrid con 397, Baleares con 197, La Rioja con 120, Valladolid con 120, Cantabria con 116, Santa Cruz de Tenerife con 103 y Ciudad Real con 96.

Orígenes raciales y étnicos

Los casos atendidos reflejan una gran diversidad de orígenes raciales y étnicos, destacando especialmente las personas de origen latinoamericano blanco con 850 atenciones, seguido de gitano, romaní con 468, árabe con 349, negro, afrodescendiente, africano o afroespañol con 345, nativo americano con 111 y amazigh con 75. En cuanto al tipo de discriminación 1.302 casos fueron discriminaciones directas y 884 indirectas.

Por otro lado, el Cedre también recoge los ámbitos y contextos de la discriminación. Los principales ámbitos en los que se han producido los hechos discriminatorios han sido: en el empleo privado con 434 casos, discriminaciones relacionadas con otros bienes y servicios con 373, en materia de vivienda con 332, servicios de salud con 327 y educación con 226 casos. Además, por sexos a lo largo de 2025 se atendieron a 1303 mujeres y 995 hombres.

El Cedre además de asesorar a las víctimas de discriminación de forma independiente a la hora de tramitar sus reclamaciones, tiene otras funciones como publicar estudios, investigaciones o informes, así como promover medidas que contribuyan a la igualdad de trato o elaborar y aprobar la memoria anual de actividades.