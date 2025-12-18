6.000 euros más y semana laboral de 4 días para médicos que vayan a pueblos de difícil cobertura en Castilla y León

Castilla y León incentivará con hasta 6.000 euros a los médicos que vayan a pueblos de difícil cobertura, que podrán acceder, además, a una semana laboral de cuatro días, de lunes a viernes, no festivos, respetando los períodos mínimos de descanso diario y semanal. Estas son las claves de la nueva Ley de Plazas de Difícil Cobertura, aprobada por unanimidad de todos los grupos de las Cortes autonómicas este miércoles en el último pleno de la XI Legislatura.

Se trata de una norma impulsada por PP y Vox cuando compartían Gobierno en la Comunidad y que plantea una batería de incentivos, tanto económicos, con un complemento de hasta 6.000 euros anuales para los médicos, como no económicos, con una Oferta de Empleo Público específica e incentivos para la carrera profesional, como la semana laboral de cuatro días para los médicos que ocupen esas plazas.

En la Ley, que ha sido la última aprobada en la presente legislatura antes de la disolución de las Cortes, en el mes de enero, previa a las elecciones autonómicas previstas para el mes de marzo, se abordan también las actividades de difícil prestación, con la atención continuada en otro centro y permitiendo que un sanitario de un centro de salud pueda hacer guardias en otro, entre otras medidas.

La norma consta de 17 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco finales para conseguir la atracción de forma continuada y estable de profesionales sanitarios para cubrir puestos de forma estructural que permanecen vacantes y garantizar la asistencia que no pueda ser realizada por el personal fijo o temporal.

En cuanto a los puestos de difícil cobertura, el texto establece los criterios para identificarlos, regular el procedimiento de declaración y medidas extraordinarias de incentivos. La ley define estos puestos como aquellos puestos de medicina y enfermería cuya falta de provisión tenga carácter estructural y cuando un puesto es declarado se abre el procedimiento para su provisión.

Hasta 6.000 euros

Entre los incentivos, la norma plantea el acceso extraordinario, una Oferta de Empleo Público especial, un complemento retributivo de 6.000 euros anuales para el Grupo A1 y de 1.300 para el Grupo A2 y también un incentivo a través de la carrera profesional, ya que estar más de tres años en el mismo puesto computa el doble.

Además, se contempla el cómputo del doble de tiempo de los servicios prestados para las bolsas de empleo, el establecimiento de medidas de flexibilización de horario y jornada y la fijación de ayudas al desplazamiento y al alojamiento.

Para las actividades de difícil prestación, se establece la atención continuada en otro centro, permitiendo que un sanitario que esté en un centro de salud pueda hacer guardias en otro centro de salud distinto, recibiendo un complemento al importe que se percibe por las guardias.

También se plantea la gestión compartida, es decir, que centros de salud próximos puedan acordar una gestión compartida de las guardias entre profesionales de uno y otro centro y la posibilidad de la suspensión voluntaria de la exención de las guardias para los médicos mayores de 55 años.

Todos los grupos de la oposición, desde el PSOE hasta Vox pasando por Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, han sumado su voto al del PP y han apoyado la iniciativa en el pleno de este miércoles, alcanzando un inédito consenso en las Cortes de Castilla y León.

Primer trimestre de 2026

La Consejería de Sanidad ya tiene un primer cronograma de trabajo para poner en marcha la recién aprobada Ley de Puestos de Difícil Cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, con la primera definición de estos puestos prevista para el primer trimestre de 2026, y poder optimizar cuanto antes los recursos humanos disponibles y ofrecer una asistencia sanitaria de calidad en toda la Comunidad.

Además, la Consejería ha recordado que la norma nace como instrumento flexible y adaptable a las necesidades asistenciales y organizativas existentes en cada momento, y también va a permitir que el departamento "mejore sustancialmente" las condiciones laborales de los profesionales, tanto en aspectos de mejoras retributivas como de medidas de conciliación y desarrollo profesional. Una norma con la que se ha puesto el broche de oro en las Cortes a la XI Legislatura autonómica.