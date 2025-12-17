La legislatura finaliza con insólita unidad en las Cortes: todos los grupos apoyan la Ley de Plazas de Difícil Cobertura

Un grupo de procuradores charla en un receso del pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles Miriam Chacón ICAL

La XI Legislatura llega a su fin en Castilla y León y lo hace con un inusual consenso. Las Cortes autonómicas han aprobado este miércoles por unanimidad, en el último pleno antes de las elecciones autonómicas de marzo, la Ley de Plazas de Difícil Cobertura, que plantea una serie de incentivos para que los médicos ocupen aquellas plazas que son más difíciles de cubrir en la Comunidad por encontrarse en lugares más aislados y peor comunicados, fundamentalmente del ámbito rural.

Se trata de una norma impulsada por PP y Vox cuando compartían Gobierno en la Comunidad y que plantea una batería de incentivos, tanto económicos, con un complemento de hasta 6.000 euros anuales para los médicos, como no económicos, con una Oferta de Empleo Público específica e incentivos para la carrera profesional.

En la Ley, que ha sido la última aprobada en la presente legislatura antes de la disolución de las Cortes, en el mes de enero, se abordan también las actividades de difícil prestación, con la atención continuada en otro centro y permitiendo que un sanitario de un centro de salud pueda hacer guardias en otro, entre otras medidas.

La norma consta de 17 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco finales para conseguir la atracción "de forma continuada y estable" de profesionales sanitarios para cubrir puestos de forma estructural que permanecen vacantes y garantizar la asistencia que no pueda ser realizada por el personal fijo o temporal.

En cuanto a los puestos de difícil cobertura, el texto establece los criterios para identificarlos, regular el procedimiento de declaración y medidas extraordinarias de incentivos. La ley define estos puestos como aquellos puestos de medicina y enfermería cuya falta de provisión tenga carácter estructural y cuando un puesto es declarado se abre el procedimiento para su provisión.

Incentivos

Entre los incentivos, la norma plantea el acceso extraordinario, una Oferta de Empleo Público especial, un complemento retributivo de 6.000 euros anuales para el Grupo A1 y de 1.300 para el Grupo A2 y también un incentivo a través de la carrera profesional, ya que estar más de tres años en el mismo puesto computa el doble.

Además, se contempla el cómputo del doble de tiempo de los servicios prestados para las bolsas de empleo, el establecimiento de medidas de flexibilización de horario y jornada y la fijación de ayudas al desplazamiento y al alojamiento.

Para las actividades de difícil prestación, se establece la atención continuada en otro centro, permitiendo que un sanitario que esté en un centro de salud pueda hacer guardias en otro centro de salud distinto, recibiendo un complemento al importe que se percibe por las guardias.

También se plantea la gestión compartida, es decir, que centros de salud próximos puedan acordar una gestión compartida de las guardias entre profesionales de uno y otro centro y la posibilidad de la suspensión voluntaria de la exención de las guardias para los médicos mayores de 55 años.

Todos los grupos de la oposición, desde el PSOE hasta Vox pasando por Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, han sumado su voto al del PP y han apoyado la iniciativa, un inédito consenso para poner el broche final a la XI Legislatura en Castilla y León.