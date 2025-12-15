Más de 2.000 plazas para volar a dos destinos paradisíacos desde Castilla y León con el ‘Club de los 60’

Soltour, turoperador con más de 50 años de experiencia en el sector turístico, ha obtenido, como ha informado en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la adjudicación de más de 2.000 plazas del programa de viajes del ‘Club de los 60’ de Castilla y León.

Son correspondientes a los destinos de Mallorca y Tenerife en un programa que está impulsado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en una de las iniciativas más valoradas por los ciudadanos de la Comunidad.

Gracias a esta adjudicación, Soltour va a gestionar un total de 2.184 plazas, repartidas al 50% entre Mallorca y Tenerife (1.092) en dos enclaves nacionales de gran atractivo para los socios del programa.

La operativa va a contemplar siete salidas a Mallorca entre los meses de abril y junio de 2026 y siete a Tenerife entre septiembre y octubre del mismo año.

En total, la operación supondrá una facturación aproximada de 2,4 millones de euros, consolidando la presencia de Soltour en el segmento sénior y reforzando su compromiso con un turismo regional, responsable y accesible.

"Para Soltour, obtener por primera vez la confianza del 'Club de los 60' representa un hito muy importante. Este contrato nos permite poner al servicio del turista sénior de Castilla y León toda nuestra experiencia en la organización de viajes seguros, cómodos y cercanos, que favorecen el bienestar y la socialización", ha señalado Sergio Gándara Cortés, Directos de Operaciones de Soltour.

Esta adjudicación se enmarca en la estrategia de regionalización que Soltour impulsa en toda España, con el objetivo de facilitar el acceso a los viajes desde los aeropuertos de León, Salamanca y Valladolid.

Todo ofreciendo una experiencia más cómoda y adaptada. La compañía apuesta por operar desde aeropuertos regionales y próximos a los lugares de residencia de los pasajeros, fomentando un modelo de turismo más responsable y accesible.

Gracias a su sólida operativa regional, Soltour facilitará que los socios del 'Club de los 60' puedan disfrutar de sus viajes desde los aeropuertos más próximos de Castilla y León, conectando directamente con destinos como Mallorca o Tenerife bajo las máximas garantías de seguridad y confort.

Además, esta operación contribuirá a dinamizar el sector turístico durante la temporada 2026, generando un impacto económico positivo tanto en los destinos de origen como en los de llegada, y reforzando la apuesta de Soltour por un modelo de turismo que combina bienestar y accesibilidad.