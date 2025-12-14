La rebelión de los socialistas de Castilla y León contra los candidatos impuestos por Sánchez para las autonómicas

El PSOE de Castilla y León atraviesa uno de sus momentos más turbulentos en vísperas de las elecciones autonómicas de marzo de 2026. Lo que en principio debería ser un proceso de consolidación de candidaturas con el objetivo de recuperar el terreno perdido en 2022, cuando los socialistas perdieron siete escaños, pasando de 35 a solo 28, se ha convertido en un campo de batalla interno en mitad de la vorágine de escándalos que asedia al partido a nivel nacional.

La imposición de nombres desde la dirección federal, liderada por el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desatado una rebelión soterrada entre las bases del PSOECyL, que perciben en estas decisiones un centralismo madrileño que ignora las realidades locales de una Comunidad marcada por la despoblación, la crisis industrial y las tensiones territoriales.

Este descontento no es aislado: refleja una crisis más profunda en el PSOE, agravada por el desgaste nacional derivado de los escándalos de corrupción y denuncias por acoso sexual que han salpicado al Gobierno y al partido en los últimos meses. En Castilla y León, la configuración de las listas del PSOE para las elecciones autonómicas de marzo se presenta como un rompecabezas explosivo.

La designación de candidatos leales a Ferraz por encima de las preferencias locales amenaza con profundizar la fractura de un partido en crisis, mientras el PP consolida su hegemonía y Vox araña votos en el medio rural. Las provincias de León, Burgos y Salamanca han sido tres de los escenarios en los que se ha dejado entrever esta situación durante las últimas semanas, que podría lastrar aún más las expectativas de los socialistas en unos comicios autonómicos que, a tenor de las encuestas, no les son nada halagüeños.

El batacazo de Nuria Rubio

Este viernes, la Agrupación Local del PSOE de León celebró una asamblea para votar las preferencias de la militancia respecto a la lista electoral por la provincia a las Cortes de Castilla y León. El resultado fue un mazazo para la dirección: Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes y muy cercana a Ferraz, obtuvo solo 11 votos de los 49 emitidos, quedando en cuarto lugar por detrás de Estela Melcón (con 18 votos), Esteban Martínez (15) y Rubén Fernández (13).

Este batacazo evidencia no solo un rechazo personal, sino un malestar estructural contra la imposición de candidaturas desde Ferraz. Solo 49 de los 800 afiliados convocados participaron, lo que sugiere una convocatoria selectiva que minimizó el impacto del descontento. No obstante, se da por hecho que Rubio encabezará la candidatura a las Cortes, una vez que la Ejecutiva provincial ordene la lista antes de enviarla al Comité Autonómico del 19 de diciembre.

Detrás del traspiés de Rubio subyace, además, la eterna guerra entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y la dirección provincial del PSOE de León, encabezada por su archienemigo, Javier Alfonso Cendón, de quien Rubio es mano derecha. El pasado mes de julio, Diez celebró la salida de Cendón de la Ejecutiva del PSOE en mitad de la crisis por los escándalos de corrupción que acorralan al partido y al Gobierno y vinculó a Rubio con el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán.

Una eterna guerra

En concreto, aseguró que "fue la mano derecha de Cerdán" en las primarias a la Agrupación Local leonesa de 2022 en las que "se realizó una maniobra de alteración del censo". "Los tentáculos pueden llegar mucho más lejos y hay personas que han tenido beneficios que han tenido por ser amiguitos de alguien", afirmó, recordando que la duplicidad de cargos que alega la dirección federal del PSOE para llevar a cabo los cambios "ya existía hace ocho meses".

"Así se hacen las cosas en el PSOE, saltándose las normas en beneficio de unos pocos que conformaban este contubernio que ahora se está destapando", insistió.

Diez, que mantiene un tenso enfrentamiento con Cendón desde hace años, aseguró también que el líder del PSOE de León "se jactaba de ser muy próximo a Cerdán y Ábalos" y consideró que su depuración" era "más que necesaria". "La cercanía de Cendón a Cerdán se conocía desde hace mucho tiempo y él se jactaba de ser próximo al círculo de Cerdán y previamente al círculo de Ábalos. Siempre ha estado muy próximo al órgano de Organización del partido y la salida es la que corresponde", señaló.

De la Rosa, segundo

También ha sufrido un duro golpe otro de los pesos pesados del PSOE de Castilla y León, su secretario de Organización, Daniel de la Rosa. La Agrupación Municipal del PSOE de Burgos le propuso este jueves como candidato a las Cortes pero fue superado en votos por Estrella Paredes, concejal en el Ayuntamiento de la ciudad.

De la Rosa recibió en la Agrupación de la que ha sido hasta este año secretario general 66 votos, frente a los 68 de la edil Estrella Paredes, secretaria de Igualdad del PSOE burgalés, que fue la aspirante más apoyada por la militancia burgalesa en la capital.

El tercer puesto fue para un sindicalista Roger Grijalba, miembro de la ejecutiva local. En cuarto lugar la procuradora Virginia Jiménez, de Miranda de Ebro, se llevó 40 votos y, en quinto lugar, el también procurador Luis Briones, de Aranda de Duero, 23.

Con estos resultados, junto a la decisión que adopte la militancia en el resto de agrupaciones locales, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en Burgos conformará una lista a las Cortes para las próximas autonómicas. En esta ocasión, Luis Tudanca, anterior secretario autonómico, ya no la encabezará como ocurrió en 2015, 2019 y 2022. Tampoco repetirá Noelia Frutos que dejó las Cortes este año.

Actualmente, el PSOE cuenta con cinco procuradores por Burgos: Luis Briones, Eva Ceballos, Virginia Jiménez, Jesús Puente y David Sáinz-Aja. En las últimas elecciones autonómicas fue el partido más votado en la provincia por delante del PP que logró cuatro procuradores, mientras Vox consiguió dos.

Premio para Fran Díaz

En Salamanca, Ferraz ha premiado al exsenador Fran Díaz por dejar vacante su puesto para facilitar un retiro dorado a Luis Tudanca después de su salida de las Cortes el pasado mes de abril. El también secretario de Política Municipal del PSOECyL ha sido el candidato del PSOE de Salamanca con más apoyos entre la militancia para formar parte de la lista para las próximas elecciones autonómicas.

El joven fue el más votado en las asambleas celebradas este jueves, junto al alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, ya que ambos se impusieron por bastante diferencia al procurador Fernando Pablos. De esta forma, Fran Díaz, exsenador por la Comunidad y primer teniente de alcalde de Peñaranda de Bracamonte, obtuvo el apoyo de los militantes salmantinos, después de que su nombre concitara también un amplio consenso entre los cuadros socialistas de su provincia para dar el salto a las Cortes en la siguiente legislatura.

Además, la mujer más votada en las asambleas fue la alcaldesa socialista de Carrascal de Barregas, Noelia Merino. La regidora de este municipio próximo a la capital superó en votos a la procuradora Rosa Rubio, de la Agrupación Socialista de La Armuña, que también se presentó al proceso. Fran Díaz renovará la lista socialista a las Cortes por Salamanca, que en las últimas elecciones encabezó Fernando Pablos, junto a Rosa Rubio y Juan Luis Cepa, que tras su renuncia en el verano de 2024, fue sustituido por Carmen García Romero.

Elecciones en el peor momento