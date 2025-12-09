La Junta informa: más de 1.500 familias de Castilla y León recibirán hasta 785€ por niño para cubrir las becas comedor

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado hoy, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales, la resolución de la convocatoria 2024-2025 de ayudas de comedor dirigidas al alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

Se trata de una línea de apoyo creada en 2023 para los niños de 0 a 3 años escolarizados en centros gestionados por entidades locales o en centros privados adheridos a la oferta gratuita de esta etapa educativa.

Estas ayudas no incluyen a los menores matriculados en los centros públicos dependientes directamente de la Consejería, cuyas familias ya cuentan con un régimen propio de apoyo al comedor escolar.

El Ejecutivo autonómico ha destinado este curso un total de 748.628 euros, que permitirán beneficiar a 1.519 familias de toda la Comunidad.

La cuantía máxima por alumno asciende a 785,81 euros, resultado de multiplicar el precio medio diario del servicio —4,39 euros— por 179 días lectivos.

Según los criterios establecidos, han recibido el 100 % de la ayuda aquellas familias cuyos ingresos no superan el doble del IPREM, así como el alumnado en situación de acogimiento, perteneciente a familias numerosas de categoría especial, víctimas de violencia de género o de terrorismo y los menores con una discapacidad igual o superior al 33 %.

Por su parte, han obtenido el 75 % las unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM anual; y el 50 %, aquellas que no superan tres veces dicho indicador, además de las familias numerosas de categoría general.

Con esta convocatoria, la Junta reafirma su compromiso de apoyar la conciliación y garantizar el acceso al comedor escolar a las familias con menores recursos de Castilla y León.