De edificio público y eclesiástico a 694 viviendas en CyL: el programa que da hogar a 1.734 personas desde 2016

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio visita dos viviendas del programa 'Rehabitare' en Valdestillas Rubén Cacho Ical

La Comisión Europea ha distinguido a Rehabitare, el programa de rehabilitación de viviendas de la Junta de Castilla y León, como ejemplo destacado de buenas prácticas por la revitalización demográfica y el acceso a la vivienda en el medio rural.

Este reconocimiento sitúa a Castilla y León como referente europeo en políticas de vivienda gracias a una estrategia integrada que combina rehabilitación, alquiler social, apoyo a jóvenes, eficiencia energética e incentivos fiscales en pequeños municipios.

Desde 2016, esta política ha permitido: rehabilitar 694 viviendas mediante el programa Rehabitare, que han proporcionado hogar a 1.735 personas.

Conceder más de 1.400 garantías hipotecarias para jóvenes, facilitando la financiación de hasta el 97,5 % del precio de compra. Apoyar a 110.000 jóvenes con ayudas al alquiler rural, con una inversión superior a 188 millones de euros

También, bonificar a más de 100 jóvenes con una reducción del 20 % del precio de adquisición de una vivienda protegida. Beneficiar a 30.000 jóvenes con fiscalidad favorable en zonas rurales. Impulsar más de 30.000 renovaciones energéticas en viviendas, con más de 500 millones de euros de inversión

En concreto, el programa Rehabitare convierte edificios públicos y eclesiásticos en desuso en viviendas de alquiler asequible, recuperando patrimonio y reforzando la cohesión territorial. Este modelo, basado en la cooperación entre administraciones y entidades, es valorado por Europa como eficiente, sostenible y replicable.

La Junta complementa esta actuación con viviendas de alquiler asequible de consumo casi nulo, viviendas públicas en venta con un 20 % de descuento para jóvenes, ayudas al alquiler rural y desgravaciones fiscales específicas.

La renovación energética a gran escala ha sido igualmente destacada, contribuyendo a mejorar el confort, reducir las facturas y disminuir emisiones.

Este reconocimiento europeo reafirma el liderazgo de Castilla y León en el desarrollo de políticas innovadoras para la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.