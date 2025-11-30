Mañueco exige en Madrid a Sánchez que se vaya y convoque elecciones: "No puede seguir, el sanchismo está podrido"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se vaya y convoque elecciones generales. "No puede seguir, su proyecto está podrido", ha asegurado en la manifestación convocada por los populares en el Templo de Debod de Madrid contra el Ejecutivo y que ha congregado a unas 80.000 personas.

Una protesta que fue convocada después de que este jueves el Supremo enviara a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García.

"Hoy muchos españoles se manifiestan para decir en primer lugar que el sanchismo está podrido desde la raíz, no hay ningún proyecto, lo único que hay es una forma de mantenerse en el poder, de resistir en la Moncloa y lo que pedimos es que convoque elecciones, que dé la voz a los españoles para que elijan a un Gobierno con proyecto y eso lo representa Alberto Núñez Feijóo", ha señalado Mañueco.

El presidente de la Junta ha asegurado que "otra forma de gobernar es posible" y ha puesto como ejemplo al Ejecutivo autonómico que preside en Castilla y León. "Con más crecimiento económico, más gente trabajando que nunca en toda nuestra historia, con los impuestos más bajos, incremento de derechos sociales y con los mejores servicios públicos de España", ha destacado. Mañueco ha afirmado que esa forma de gobernar es la que reivindica desde Castilla y León y que es "la que va a llevar adelante Feijóo en la Moncloa".

El líder del PPCyL ha insistido en la necesidad de que el presidente abandone la Moncloa y convoque elecciones para que los españoles decidan. "Sánchez lleva varios años de presidente del Gobierno y siempre ha hecho lo que le interesa a él exclusivamente, nunca ha pensado ni en España ni en los españoles, por eso venimos a decir con claridad un mensaje nítido: que no puede seguir, que no hay proyecto, que está podrido y rodeado y manchado por todos los lados, en su entorno, en su partido y también en su Gobierno", ha zanjado.