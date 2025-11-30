Uno de cada cuatro detenidos o investigados por delitos en Castilla y León es extranjero

El pasado año, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo en Castilla y León un total de 19.675 detenciones o investigaciones, de las que el 24 por ciento (4.714) correspondieron a ciudadanos extranjeros. Este porcentaje ha aumentado en la última década en 3,7 puntos, ya que de los 16.737 imputados o detenidos en 2015, 3.392 fueron extranjeros. Durante este periodo, la población extranjera en la Comunidad creció un 35,9 por ciento, al pasar de 135.448 a 184.135 personas.

A pesar de este incremento, el porcentaje de detenciones de extranjeros en Castilla y León es más de trece puntos inferior al registrado en el conjunto de España, donde el pasado año el 37,7 por ciento de las detenciones o investigaciones correspondieron a ciudadanos extranjeros (217.377 sobre un total de 577.107), según datos del Ministerio del Interior.

En el conjunto nacional, la población extranjera creció en la última década un 46 por ciento, al pasar de 4,4 a 6,5 millones.Por provincias, el mayor porcentaje de detenidos o investigados extranjeros se registró en Segovia, con un 36 por ciento (552), seguida de Soria, con un 33,6 por ciento (301); Valladolid, con un 28 por ciento (1.098), y Burgos, con un 27,4 por ciento (928). En el lado opuesto, León presentó el porcentaje más bajo, con un 16,1 por ciento (500), seguida de Zamora (16,9 por ciento, 237) y Salamanca (18,1 por ciento, 442).

En Palencia fue del 20,3 por ciento (272) y en Ávila del 23,2 por ciento (384). Respecto a 2023, el número de detenidos o investigados extranjeros en la Comunidad aumentó un 13,3 por ciento. Ávila lideró las subidas con un 40,7 por ciento, seguida de Valladolid (34,9 por ciento). Solo bajaron en Segovia (−5,2 por ciento) y Palencia (−3,2 por ciento).

El resto subió: Burgos (14,1 por ciento), Zamora (9,2 por ciento), León (8 por ciento), Soria (4,9 por ciento) y Salamanca (2,6 por ciento). En la última década, la tasa de criminalidad de Castilla y León aumentó en 8,1 puntos, hasta situarse en 38,2 infracciones penales por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional, que subió 6,8 puntos hasta 50,5.

Pese a ello, la seguridad en la Comunidad ha mejorado en términos relativos: si en 2015 Castilla y León era la séptima comunidad más segura, ahora ocupa el quinto puesto, solo por detrás de La Rioja (36,8), Galicia (35,2), Asturias (34) y Extremadura (32,9). En el extremo opuesto se encuentran Baleares (65,8), Cataluña (63,5), Madrid (57), Comunidad Valenciana (53,3) y Navarra (52,9).

En total, en Castilla y León se registraron 91.335 hechos delictivos, un 0,3 por ciento más que el año anterior, de los que se esclarecieron 37.222 (40,7 por ciento), frente al 36,2 por ciento de media nacional (888.405 esclarecidos de 2,4 millones).

Por comunidades, Cataluña concentró el 20,8 por ciento de los delitos, seguida de Andalucía (16,7 por ciento), Madrid (16,3 por ciento) y Comunidad Valenciana (11,5 por ciento). Castilla y León representó el 3,7 por ciento.

Menores

El pasado año fueron detenidos o investigados en la Comunidad 728 menores, un 11,2 por ciento menos que en 2023 y un 9,3 por ciento más que en 2015 (666). Por provincias, Burgos lideró con 178, seguida de Valladolid (161) y León (107).

En el extremo opuesto estuvieron Palencia (28), Soria (34), Zamora (37), Segovia (46), Ávila (64) y Salamanca (73). Del total de menores imputados, 626 (86 por ciento) fueron varones y 102 mujeres.