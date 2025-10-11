Récord histórico de inmigrantes en Castilla y León: nacionalidades y datos por provincias

Un inmigrante trabajando en la construcción en una imagen de archivo. EFE

La llegada de población inmigrante a Castilla y León continúa su senda imparable, alcanzando un nuevo máximo histórico. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de junio de 2025 residían en Castilla y León 232.234 foráneos ‘con papeles’.

Esta cifra supone un incremento de 11.164 nuevos extranjeros respecto al año anterior, reflejando un avance del 5 % en la acogida, en una de las comunidades autónomas que más padece el problema del envejecimiento y la despoblación.

Tras la caída experimentada entre 2011 y 2016 como efecto de la crisis financiera, el número de extranjeros en la Comunidad Autónoma ha iniciado una recuperación constante.

Después de superar el pico de 2011 (183.454 personas) en el año 2020, la región ha encadenado récord tras récord: superando por primera vez los 200.000 efectivos en 2022 y alcanzando la cifra actual de 232.234 en 2025.

Perfil y procedencia

El análisis demográfico revela que la población extranjera se reparte entre 122.247 varones y 109.987 mujeres. El crecimiento anual ha sido ligeramente superior en el colectivo masculino (5,4 %) que en el femenino (4,7 %).

En cuanto a su origen, la mayor parte de los inmigrantes proceden de países de la Unión Europea (143.289 personas con certificado de registro), destacando los rumanos (46.796) y búlgaros (35.039) como las nacionalidades mayoritarias dentro de este grupo.

Por su parte, el colectivo de extranjeros con autorización de residencia asciende a 88.178 personas y experimenta un crecimiento más acelerado (11,9%). Las nacionalidades más representadas en este segmento son los marroquíes (25.914), seguidos de colombianos (10.240) y venezolanos (8.048).

Datos por provincias

El crecimiento demográfico se ha notado en todas las provincias de la Comunidad. En términos porcentuales, el mayor impulso se registró en Palencia (7,5 %) y León (siete por ciento).

En volumen total, Valladolid (47.805) y Burgos (43.407) se mantienen como las provincias con el mayor número de residentes extranjeros, demostrando que la llegada de inmigrantes es ya un elemento estructural y en expansión en el tejido social y demográfico de Castilla y León.