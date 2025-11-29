La niebla complica el tráfico en varios puntos de la red principal de cuatro provincias de Castilla y León
En la provincia de Valladolid la DGT ha recomendado precaución en la A-6, entre el municipio de Rueda y la localidad zamorana de Castrogonzalo.
La niebla complica a esta hora de la mañana el tráfico en varios puntos de la red principal de carreteras de las provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la provincia de León se recomienda precaución en la A-6, entre Brazuelo y Congosto; en Palencia, en la A-231, entre Villaherreros y la localidad burgalesa de Tardajos; en Valladolid en la A-6, entre Rueda y la localidad zamorana de Castrogonzalo y en Burgos, en la A-1, entre Milagros y Gumiel de Izán.