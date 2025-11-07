Retenciones kilométricas en la A-62 a la altura de Tordesillas tras el vuelco de una furgoneta que dejó a un joven herido

Las retenciones en la A-62 a la altura de Tordesillas por el vuelco de una furgoneta

El vuelco de una furgoneta está provocando retenciones kilométricas en la A-62 a la altura del municipio vallisoletano de Tordesillas, en sentido Salamanca, según ha informado Dirección General de Tráfico.

El siniestro, según fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, ha tenido lugar pasadas las 14:00 horas y en el mismo ha resultado herido un joven. Hasta el lugar del suceso se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una dotación de Sacyl.