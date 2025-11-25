Alerta amarilla por nevadas en tres provincias de Castilla y León: dejarán cinco centímetros en 24 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por nieve en tres provincias de Castilla y León para esta jornada del martes, 25 de noviembre.

Las provincias afectadas son Burgos, León y Palencia y el aviso está vigente desde las 9:00 horas y hasta las 23:59 de hoy.

La zona afectada será la Cordillera Cantábrica. En la provincia de León se espera una acumulación de nieve en 24 horas de cinco centímetros de espesor en zona por encima de los 1.200 y 1.300 metros y superiores en cotas más altas.

La nieve llega acompañada de una bajada generalizada de temperaturas en toda la Comunidad que ya ha dejado, esta pasada madrugada, termómetros bajo cero en distintos puntos de Castilla y León.

En concreto, el más frío ha sido la estación de esquí de La Covatilla, en la provincia de Salamanca, que registró -3,8 grados bajo cero a las 7.30 horas, misma hora en que la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, marcó 3,1 grados bajo cero.