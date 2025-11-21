Las balizas V16 obligatorias disparan la polémica y las ventas de última hora: “Hay mucha desinformación”

La cuenta atrás para la implantación obligatoria de las balizas V16 conectadas ha acelerado las compras y multiplicado las dudas entre los conductores.

Estos dispositivos, que sustituirán a los triángulos de emergencia que parece que ya no son tan efectivos, serán obligatorios dentro de unas semanas, y ya han generado un intenso debate por sus características, su funcionamiento y su coste. El 1 de enero entran ya en vigor.

EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León ha hablado con Cadielsa, distribuidor especializado en material eléctrico, para aclarar las claves de esta nueva normativa y entender la actual situación del mercado.

La baliza V16 conectada está llamada a convertirse en la señal de emergencia estándar en todas las carreteras españolas. Aunque llama la atención que solo sea en España y no en el resto de Europa.

Con un solo gesto, encenderla y colocarla sobre el techo del vehículo, activa una luz visible a un kilómetro y envía la ubicación de forma automática a la plataforma DGT 3.0, alertando al resto de conductores y mejorando la respuesta ante incidencias.

Pero, aunque su objetivo es aumentar la seguridad, el camino hacia su implantación no está siendo sencillo. La falta de información clara, la aparición de modelos no homologados y las dudas sobre la geolocalización han generado una polémica creciente.

Desde el departamento técnico de la empresa vallisoletana explican con claridad qué debe cumplir una baliza para ser considerada válida por la DGT:

“Básicamente, debe cumplir con el sistema de geolocalización y conectividad, emitir luz en 360º con la intensidad marcada y estar certificada por un laboratorio autorizado. Si no cumple todo eso, no vale”.

Los técnicos insisten en que el uso es extremadamente sencillo. El usuario solo tiene que encenderla y ponerla bien. Ella sola empieza a emitir la luz y a enviar la ubicación.

Sobre la polémica, consideran que algunas críticas están justificadas, pero otras nacen del desconocimiento: “Como todo lo nuevo, genera dudas, pero el objetivo es mejorar la seguridad. Muchas veces la polémica viene más por la desinformación que por el producto en sí”.

Desde Cadielsa responden a algunas de las preocupaciones más repetidas por los usuarios:

¿Cómo funcionan? ¿Qué tendrán que hacer los usuarios?

Son muy sencillas: al encenderla, la baliza se coloca en el techo del coche y ella sola empieza a emitir la señal luminosa y a enviar la ubicación. El usuario solo tiene que encenderla y ponerla bien.

Se está creando mucha polémica con ellas, ¿crees que está justificada?

Creo que parte sí y parte no. Como todo lo nuevo, genera dudas, pero el objetivo es mejorar la seguridad. Muchas veces la polémica viene más por la desinformación que por el producto en sí.

¿Qué tipo de batería utiliza? ¿Cuál es la vida útil de la batería?

Normalmente llevan batería interna recargable, y su autonomía suele aguantar varias horas sin problema. La vida útil depende del uso, pero en condiciones normales dura años.

¿La baliza funciona correctamente bajo temperaturas extremas?

Sí, las homologadas tienen que aguantar rangos amplios de temperatura, tanto frío como calor, para que funcionen bien en cualquier zona de España.

Otra de las polémicas es su visibilidad, ¿qué rango de visibilidad garantiza?

La normativa pide que se vea a un kilómetro de distancia, y los modelos homologados cumplen con eso incluso en condiciones adversas.

¿Qué sistema de fijación utiliza? ¿Es fácil de colocar con una sola mano?

La mayoría funcionan con un imán en la base. Te acercas al techo y queda fijada al momento. Está pensada para ponerse rápido y sin esfuerzos.

¿Qué tiempo de encendido tiene desde que se activa?

Prácticamente inmediato. Pulsas el botón y en un segundo ya está emitiendo la luz.

Otra leyenda urbana: ¿Puedo probar la luz antes de usarla oficialmente?

Sí, claro. Puedes encenderla para comprobar que funciona sin problema. No pasa nada por hacer pruebas.

¿En qué precio nos estamos manejando?

Depende de la marca y de las características, hay muchas opciones en el mercado. Ahora mismo ofrecemos distintos modelos a diferentes precios.

El regalo de Navidad

Por su parte, desde el departamento de marketing explican la situación actual del mercado: “La gente lo está dejando más para última hora. Como será obligatorio a partir de enero, muchos han ido apurando”.

En los establecimientos de la compañía ya se nota un incremento en las ventas: “Estas semanas se aceleran las compras. Entre Black Friday, Navidad y la proximidad de la obligación, hay más movimiento”.

Aunque no se trata del producto típico que Cadielsa distribuye, consideran que es un artículo útil para incluir en su catálogo: “No tiene tanto que ver con nuestro material habitual, pero sí, disponemos de balizas y los clientes pueden adquirirlas en nuestras tiendas”.

Uno de los problemas más repetidos por asociaciones y expertos es que muchos usuarios desconocen qué características debe tener una baliza para ser legal.

El mercado se ha llenado de dispositivos baratos sin conectividad, copias no homologadas o modelos caducados que dejarán de ser válidos con la nueva normativa.

Desde Cadielsa recuerdan que es fundamental adquirir únicamente balizas V16 homologadas y conectadas, que garanticen visibilidad, autonomía, conectividad y certificación oficial.

La implantación de la baliza V16 conectada transformará la forma de señalizar una avería en carretera. Su objetivo es mejorar la seguridad, pero el proceso está generando dudas, tensiones y compras de última hora.

Con todo, distribuidores como Cadielsa consideran que, cuando los usuarios dispongan de la información correcta, la transición será más sencilla: “Al final, el producto funciona bien y mejora la seguridad. Lo complicado está siendo la comunicación”.

No hay que dar datos

Por último, la Agencia Española de Protección de Datos ha recordado que la persona que adquiere la baliza no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) no conocería quién ha comprado el dispositivo.

Y además recuerda que, "mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos".

La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua.

La norma recoge que estos dispositivos están destinados exclusivamente a la visibilización del vehículo accidentado y el envío de la ubicación de un incidente al activarse, prohibiendo expresamente que incorporen funcionalidades adicionales.