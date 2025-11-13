Mañueco acusa a PSOE y Vox de "torpedear" el futuro de CyL y pide un esfuerzo: "El PP gestiona bien y lidera con esperanza"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado en la tarde de este jueves, 13 de noviembre, la Junta Directiva del PP de Segovia que se ha celebrado en Molino de la Venta.

Mañueco ha querido pedir a los afiliados “un esfuerzo especial” en la recta final de la legislatura, y antes de que se celebren esas elecciones regionales el próximo mes de marzo de 2026.

“Hemos hecho una buena gestión para las personas de Castilla y León. Podemos presumir y sacar pecho. Quiero hacerlo con vuestra implicación para trasladar el mensaje del PP a pie de calle, en cada lugar de la Comunidad. Estamos a la gestión, otros al ruido. Cuando lo hemos hecho bien, nos han llegado los triunfos, en Segovia y en la Comunidad”, ha afirmado el presidente del PPCyL.

Ha añadido que vivimos tiempos en los que la “política es un espectáculo de ruido” en el que se acaba por “confundir la verdad y la mentira” y ha ofrecido “algo distinto” para “no hablar más fuerte sino más claro”.

“Sabéis que gobernar es servir a las personas, rendir cuentas. Mientras otros viven cómodos en el conflicto permanente alimentado en el ruido, nosotros creemos en el esfuerzo cotidiano. Somos más de nueces que de ruido, somos de muchas nueces”, ha apuntado.

“Pasos de gigante”

Durante la clausura de la Junta Directiva del PP de Segovia, el presidente del PP ha afirmado que, con su partido en el Gobierno de la Junta, la Comunidad “ha dado pasos de gigante” en derechos sociales, actividad económica y creación de empleo.

“Se ha dado un impulso a la región y al crecimiento de España. Somos medalla de oro en Educación, Servicios Sociales, Dependencia, de plata en Sanidad. Lideramos la producción industrial, las exportaciones y todo con los impuestos más bajos de la historia. Hay más gente trabajando que nunca”, ha explicado.

Mañueco ha apostado por “llegar más lejos” para que la Comunidad “esté entre las tres mejores de España” pero no se trata de “solo subir posiciones” sino de “marcar una dirección y fijar una meta común”.

“Aquí hay un rumbo claro. Juntos podemos llegar más lejos en Segovia y Castilla y León y también en España. Cuento con todos vosotros para conseguirlo”, ha afirmado.

Los presupuestos y la alianza entre PSOE y Vox

Mañueco también ha hablado de los presupuestos que se han presentado por consejería esta semana. Ahora toca el debate con los grupos y, en diciembre, el debate en las Cortes.

“Los presupuestos que hemos presentado son ese paso necesario y real para conseguir el objetivo. Nos hemos encontrado a PSOE y Vox que van juntos de la mano poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de Castilla y León. Siempre unidos y atacando al PP, votando lo mismo”, ha afirmado.

Ha añadido que el PSOE lo hace con “el propósito de sostener a Sánchez” mientras que el de Vox pasa por “atacar al PP” y les ha pedido “altura de miras en el debate de presupuestos”.

“Les pido que actúen con responsabilidad. Hay ayudas al bono infantil, vamos a apostar por bonificar los peajes entre Segovia y Madrid para los que necesitan usar la carretera para ir a trabajar, entre otras medidas. Nosotros mejoramos las oportunidades de vida”, ha añadido.

“Gestionar bien y liderar con esperanza”

Mañueco ha insistido en que su partido va a estar con las personas de la tierra y que dicho futuro no se levanta en los despachos, sino desde cada casa y desde cada pueblo.

“Tenemos que ser ambiciosos. Conformarse es rendirse y nunca nos hemos rendido para que esta tierra siga manteniendo el pulso y atrayendo talento y esperanza. Ser del PP demuestra que gestionamos bien y lideramos con esperanza”, ha asegurado.

Por ello ha pedido a todos los afiliados que se “mojen” para alcanzar “el éxito” en las próximas elecciones de marzo de 2026.