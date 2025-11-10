El PP carga contra el "fracaso de la ley Voxcialista" de publicidad institucional que 42 medios ya han llevado a los tribunales

En el centro de la imagen, Luis Miguel González Gago y Miguel García Nieto a su llegada a la Comisión de Presidencia Miriam Chacón Ical

El Grupo Parlamentario Popular, a través de su portavoz en la Comisión de Presidencia, Miguel Ángel García Nieto, ha cargado contra el "fracaso de la ley Voxcialista" de publicidad institucional que ya han llevado 42 medios de comunicación de 32 empresas diferentes a los tribunales.

Durante la comparecencia del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, como parte de la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2026, García Nieto ha advertido que la iniciativa de PSOE y Vox, aprobada también con el apoyo del procurador de Podemos, Pablo Fernández, y el no adscrito Francisco Igea, es un "bodrio que daña la libertad de prensa".

"El tiempo nos ha dado la razón", ha defendido para criticar la "pinza Voxcialista" contra la que 42 medios han interpuesto ya una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Según ha recalcado García Nieto, la norma "vulnera la legislación estatal básica" y ha recordado que así lo avisaron el Colegio de Periodistas o el Consejo Consultivo, que alertó de hasta cinco puntos "posiblemente inconstitucionales". "Ahora la Justicia se pronunciará", ha avanzado el 'popular'.

"Hoy más que nunca, queda claro que PSOE y Vox se equivocaron", ha subrayado. En este sentido, ha explicado que no se puede legislar por "impulso sectario, contra los medios, contra la libertad de expresión ni contra el sentido común".

Y ha incidido en que Castilla y León, según el Observatorio de Medios, es una de las comunidades autónomas de España "más transparentes" junto a Murcia.

Presupuesto "realista, ambicioso y comprometido"

Por otro lado, el portavoz 'popular' ha valorado positivamente los presupuestos de la Consejería de la Presidencia para este 2026, dotados con 204 millones de euros, el más alto de su historia, y un incremento del 9% con respecto al año anterior.

"Es un presupuesto que sigue apostando por las personas, por el municipalismo, por la transparencia y por una administración ágil y eficaz", ha apuntado.

Ha destacado el peso de la cooperación económica local general, que engloba el 59% del presupuesto total del departamento y a la que durante esta legislatura se le ha destinado más de 424 millones de euros para apoyar a ayuntamientos y entidades locales.

"Creemos en el mundo rural, no de boquilla, sino con recursos y hechos. Esta es la diferencia entre la política útil del PP y los discursos vacíos de otros", ha añadido.