El movimiento municipalista de Castilla y León prepara su salto a las elecciones de 2026: “Queremos ser la llave”

El movimiento municipalista de Castilla y León comienza a perfilar su estrategia de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el 15 de marzo de 2026.

Lo hacen con la intención de presentar candidaturas en al menos seis de las nueve provincias. Su objetivo es lograr representación en las Cortes regionales y, según sus propios sondeos internos, convertirse en fuerza clave para la gobernabilidad autonómica.

Una veintena de representantes de agrupaciones municipalistas procedentes de Ávila, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora se reunió este sábado en Mozón de Campos (Palencia) en una jornada de trabajo centrada en analizar los principales problemas que afectan tanto a sus provincias como al conjunto de la comunidad.

Entre los participantes se encontraban integrantes de Por Ávila, Vía Burgalesa, Sentir Aranda, ¡Vamos Palencia!, Zamora Sí y la Coordinadora de Partidos Municipalistas de Valladolid, que agrupa a Adelante Valladolid, Somos por Nava del Rey y Centristas CCD.

Todas las formaciones coincidieron en que las opciones municipalistas se presentan como la única alternativa ante el abandono que sufre Castilla y León por parte de PP, PSOE y el resto de partidos nacionales.

“Todas las agrupaciones, sin conocernos previamente, hemos llegado a la misma conclusión: la política tradicional no funciona. Aquí no se trata de crear un partido más, sino de coordinarnos, porque la unión hace la fuerza”, señala Antonio Linaje, alcalde de Aranda de Duero y representante de Sentir Aranda.

Durante la sesión, los representantes abordaron asuntos clave como las causas de los incendios forestales del pasado verano y los “graves errores” de gestión por parte de la Junta, así como la necesidad de tomar medidas para evitar nuevas catástrofes.

También debatieron propuestas para frenar la despoblación, descentralizar la economía y la administración autonómica, y mejorar las infraestructuras y el transporte, especialmente en zonas rurales.

La sanidad y la falta de inversiones en el medio rural fueron otros de los temas más recurrentes.

Actualmente existen casi 300 formaciones municipalistas activas en Castilla y León, que en las elecciones locales de 2023 obtuvieron más de 64.000 votos, 561 concejales y 33 alcaldías. Los representantes destacaron que este auge responde a la desatención crónica de los partidos nacionales y a la necesidad de una política “más cercana y ligada al territorio”.

“Surgimos por el abandono al que nos han sometido los partidos tradicionales. Nosotros estamos pegados al terreno y nuestra prioridad es el bien de nuestras ciudades y provincias”, afirmó Héctor Sastre, de Por Ávila.

Esta formación, creada en 2019, gobierna el Ayuntamiento de Ávila y otros municipios de la provincia, cuenta con cinco diputados provinciales y un procurador en las Cortes, con la vista puesta en ampliar su representación en 2026.

Un proyecto común

Desde ¡Vamos Palencia!, su presidente Diego Isabel insistió en que el proyecto municipalista busca también implicar a la ciudadanía en la defensa de sus intereses a través de una doble vía, política y asociativa. “Creemos que muchos castellanos y leoneses quieren una opción diferente, que piense en esta tierra y no solo en Madrid”, afirmó.

Por su parte, Jesús Losada y Rocío Ferrero (Zamora Sí), Álvaro Eguiluz (Vía Burgalesa) y Santiago Álvarez (Coordinadora de Partidos Municipalistas de Valladolid) subrayaron la importancia de mantener la unidad para tener voz en organismos supramunicipales y lograr decisiones más coherentes con la realidad del territorio. Álvarez puso como ejemplo de decisiones “incomprensibles” la supresión de paradas de tren en Segovia, Medina del Campo y Sanabria o los retrasos en la A-12.

“Tenemos que estar unidos para decidir las políticas que ayudan a los vecinos. Menos ruido y más acción”, concluyó Álvarez.