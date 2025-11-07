La solidaridad llega a los 63 supermercados de Mercadona en Castilla y León: lanza la Gran Recogida de Alimentos

La solidaridad llega a los 63 supermercados de Mercadona en Castilla y León

Mercadona se suma un año más a la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), una campaña solidaria que comienza este viernes y se prolongará hasta el 16 de noviembre.

En Castilla y León, 63 supermercados de la cadena participarán en esta iniciativa que busca recaudar fondos para los Bancos de Alimentos de la comunidad.

Como en ediciones anteriores, la colaboración de Mercadona se realizará mediante la donación monetaria en caja, una modalidad que permite a los clientes aportar la cantidad que deseen —múltiplos de un euro— al pasar por caja.

El importe total recaudado se destinará íntegramente a los Bancos de Alimentos, que podrán canjear las aportaciones durante todo el año para adquirir los productos más necesarios en cada momento.

“De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos”, explica Jesús Sánchez, responsable de Procesos Donaciones de Mercadona.

Gran recogida Infografía

La compañía defiende esta fórmula como la más eficaz y sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario de productos, permitiendo que la ayuda llegue antes y con un menor impacto ambiental.

Además, las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra, lo que facilita a los clientes su desgravación fiscal en la declaración de la renta.

En toda España, 1.589 tiendas de Mercadona participarán en esta edición de la Gran Recogida, reafirmando el compromiso de la cadena con la lucha contra la pobreza alimentaria y el apoyo a las entidades sociales del territorio.