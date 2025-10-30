El PPCyL celebra el avance hacia los presupuestos y denuncia la "chapuza" de PSOE y Vox con la Ley de Publicidad

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, durante la Junta de Portavoces de este jueves R. Valtero ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha celebrado este jueves la aprobación unánime en la Junta de Portavoces de la modificación del calendario de plenos y comisiones, un paso "fundamental" para garantizar la tramitación "en tiempo y forma" de los presupuestos autonómicos para 2026. Además, ha denunciado la "chapuza legislativa" de PSOE y Vox con la Ley de Publicidad Institucional.

"Hoy damos un paso más en el camino hacia la aprobación de los presupuestos de Castilla y León para 2026, fijando el calendario de la tramitación. Frente a la parálisis del Gobierno central, nuestra Comunidad vuelve a ser ejemplo de responsabilidad y seriedad institucional", han destacado los populares, que han hecho hincapié en que la Junta "cumple".

El Grupo Popular ha recordado que se ha aprobado el techo de gasto "más alto de la historia" y que las cuentas son "ambiciosas y realistas centradas en la sanidad, la educación, los servicios sociales, las familias, los autónomos y el medio rural". "Son unos presupuestos pensados para todos, pero especialmente para quienes más lo necesitan", ha subrayado la formación.

Además, han enmarcado esos "avances" en el reto planteado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas" de España. "Este presupuesto no es un mero trámite, es el primer paso real para hacer de Castilla y León una tierra líder, estable y con oportunidades. Aquí no hay ruido, hay resultados. Menos ruido y más nueces", han afirmado los populares.

El Grupo Popular ha asegurado también que quien vote en contra de estos presupuestos "estará votando contra el empleo, los servicios públicos y el futuro de esta tierra", reafirmando que el PP seguirá trabajando "con orden, gestión y rumbo, porque mientras otros hacen ruido, Castilla y León avanza".

Una Ley "chapucera"

Sobre las cuestiones referidas a la polémica Ley de Publicidad Institucional, el Grupo Popular ha recordado que fue impulsada por PSOE y Vox. "Una Ley chapucera, peligrosa y mal diseñada, y con un reciente dictamen del Consejo Consultivo que advierte de hasta cinco posibles inconstitucionalidades", ha señalado la formación.

Los populares han recordado que desde el primer día votaron en contra de esta ley, porque sabían "que era una chapuza". "El tiempo nos ha dado la razón. El Consejo Consultivo confirma lo que advertimos: esta norma vulnera la legislación estatal y pone en riesgo a los medios de comunicación, sobre todo los del medio rural", ha insistido el Grupo Popular.

Los populares han recordado también que, pese a las "graves deficiencias" del texto, la Junta está "cumpliendo la ley, como corresponde a un gobierno que respeta el Estado de Derecho". Pero ha advertido que PSOE y Vox "sabían lo que hacían y ahora intentan cambiar la pelota de tejado con declaraciones torticeras".

"El PP está donde siempre: defendiendo la legalidad, la libertad de prensa y el empleo en los medios de comunicación, frente a la improvisación y el populismo. Representamos el rigor, la seguridad jurídica y la responsabilidad institucional", ha zanjado el Grupo Popular.