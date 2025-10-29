La Junta reconoce a sus cooperativas más destacadas en los Premios de Economía Social de Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado hoy en Salamanca, la nueva tienda de ropa de segunda mano y complementos de la Cooperativa de iniciativa social y Centro Especial de Empleo “Porsiete” JCYL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha anunciado esta mañana el fallo de la décimo sexta edición de los Premios de Cooperativismo y Economía Social de Castilla y León, que se entregarán en Salamanca el próximo lunes 10 de noviembre.

La ceremonia coincidirá con la celebración del II Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, dos eventos que servirán para destacar el protagonismo del sector en la Comunidad.

Esta edición está marcada por la declaración de 2025 como Año Internacional de las Cooperativas por parte de la ONU.

El Premio a la mejor empresa cooperativa del año ha sido para la cooperativa segoviana Puerta del Campo, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas en el ámbito del turismo educativo, cultural y rural.

El Premio a la mejor iniciativa cooperativa ha recaído en la cooperativa de segundo grado Bureba Ebro, con sede en Briviesca (Burgos). Con más de 300 socios, la entidad ha realizado un importante esfuerzo inversor en innovación, ampliando y modernizando sus instalaciones e infraestructuras.

Por su parte, el galardón a la mejor empresa de otras formas jurídicas de economía social se ha concedido a la sociedad laboral INGEMOLID, de Valladolid, reconocida por su éxito en el rescate de empresas en crisis mediante la conversión de mercantiles en sociedades laborales gestionadas por sus propios trabajadores.

Finalmente, el Premio a la persona o entidad destacada por su contribución al cooperativismo y la economía social ha recaído en Ireneo Cuesta Modinos, por su papel impulsor del cooperativismo agroalimentario en el medio rural de Castilla y León.

Cuesta ha sido un referente en la promoción de cooperativas como Lacto Unión, la cerealista SOCOTEM de Villada o la mejora genética de la raza frisona en la Comunidad.

Semana de la Economía Social

La entrega de los premios, cuyo fallo se publicará mañana jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), abrirá oficialmente la Semana de la Economía Social de Castilla y León.

Ese mismo día, y hasta el miércoles 12 de noviembre, Salamanca acogerá el II Congreso Internacional de Economía Social de Castilla y León, bajo el lema ‘Somos inteligencia no artificial. Somos Economía Social CYL’.

Promovido por la Junta y organizado por la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (Asecyl), el congreso reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principios, retos y oportunidades de un sector que genera empleo, impulsa la economía y aporta un valor social indiscutible.