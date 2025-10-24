Las carreteras de Castilla y León, entre las más peligrosas de España: estos son los 10 tramos negros

Imagen de un accidente en la N-122 en Fonfría (Zamora). GC

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado una radiografía inquietante de la seguridad vial en Castilla y León.

De los 5.671 kilómetros de red estatal considerados en la Comunidad, se han identificado 47 tramos con un índice de peligrosidad medio (IPM) superior a 82, en los que entre 2019 y 2023 se produjeron 106 accidentes con víctimas y 154 víctimas.

Estos datos, que se extraen de su clasificación basada en el IPM del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, permiten detectar con nitidez dónde se concentran los riesgos en la Red de Carreteras del Estado (RCE) en esta comunidad autónoma.

Con estos datos, Castilla y León se consolida como una de las comunidades con mayor número de tramos de alto riesgo en la red estatal.

Así lo refleja este informe más reciente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que analiza el período 2019-2023 y sitúa en esta región 47 tramos con un índice de peligrosidad medio (IPM) superior a la media nacional.

El análisis provincial muestra que León lidera en número de tramos de riesgo, con la carretera N-6 y la N-621 entre las más conflictivas.

El punto kilométrico 115 de la AP-66 en la provincia de León es el lugar más peligroso de las autopistas estatales situado en Castilla y León.

Tiene una intensidad media de vehículos de casi 8.000 al día, cifra ligeramente en aumento, y ha habido 3 accidentes y 5 víctimas mortales o heridos en este periodo.

Salamanca y Ávila también registran altos niveles de peligrosidad, con varios puntos negros en la N-620 y la N-502 respectivamente.

En cambio, Valladolid y Palencia aparecen en el estudio con menor incidencia, aunque el informe recalca que “la ausencia de tramos con IPM alto no equivale a la ausencia de riesgo”.

Más peligrosos

Entre los 47 tramos analizados, estos son los diez más peligrosos de Castilla y León por su elevado IPM:

N-122 (Zamora), km 530 a la altura de localidad de Trabazos — IPM: 691,0 | 2 accidentes | 5 víctimas

N-6 (León), km 327 a la altura de Astorga — IPM: 277,0 | 5 accidentes | 9 víctimas

N-502 (Ávila), km 66 — IPM: 262,0 | 3 accidentes | 4 víctimas

N-120 (León), km 264 a su paso por Valverde Enrique — IPM: 231,0 | 2 accidentes | 3 víctimas

N-620 (Salamanca), km 222 a la altura de Pedrosillo el Ralo — IPM: 217,0 | 5 accidentes | 10 víctimas

N-110 (Segovia), km 117 a la altura de Riaza, — IPM: 203,0 | 4 accidentes | 10 víctimas

N-621 (León), km 111 Boca de Huérgano,— IPM: 195,0 | 5 accidentes | 7 víctimas

N-232 (Burgos), km 547 — IPM: 180,0 | 2 accidentes | 2 víctimas

N-620 (Salamanca), km 251 — IPM: 172,0 | 3 accidentes | 8 víctimas

N-110 (Soria), km 69 — IPM: 165,0 | 3 accidentes | 4 víctimas

AEA subraya que muchos de los tramos más peligrosos son carreteras convencionales con tráfico mixto —vehículos pesados, agrícolas y turismos— y una geometría que no siempre permite adelantamientos seguros. La combinación de curvas cerradas, escasa visibilidad y tráfico intenso eleva la siniestralidad.

También insta a las administraciones a priorizar las inversiones en estas zonas de alto riesgo y a mantener la transparencia publicando los listados completos de tramos peligrosos para que los ciudadanos puedan consultar la información actualizada.

En España

En el caso de las carreteras convencionales en España, el tramo más peligroso se localiza en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional.

En las autovías, el tramo con más accidentes y víctimas se encuentra en el kilómetro 0 de la A-77a, en Alicante, donde se registraron 104 accidentes y 150 víctimas durante el periodo analizado.

A este punto le siguen otros dos tramos destacados por su alta siniestralidad: el kilómetro 17 de la T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas; y el kilómetro 12 de la A-55, a la altura del municipio de Mos (Pontevedra), con 54 accidentes y 100 víctimas.