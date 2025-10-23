La Mesa de las Cortes da vía libre a los presupuestos de CyL para 2026 tras aprobar por unanimidad sus cuentas

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este jueves por unanimidad su propuesta de presupuesto para 2026 de la sección 20, relativa a la Cámara autonómica y a las instituciones propias de la Comunidad: el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social (CES).

Ahora, remitirá este anteproyecto a la Junta para que lo incorpore al nuevo proyecto de presupuestos para 2026, dando vía libre a su debate, una vez se aprobó también el techo de gasto en el pleno de este miércoles.

Este jueves, la Mesa se ha reunido a partir de las 10.30 horas para volver a debatir por tercera vez las cuentas de las Cortes y las instituciones propias, después de que no se aprobaran en la reunión de principios de octubre y en la del pasado día 15, por desacuerdo de sus miembros sobre varias partidas.

Tras aprobarse ayer en el pleno de las Cortes el techo de gasto para 2026, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha presentado este jueves de nuevo la propuesta de presupuestos que en esta ocasión se ha aprobado por unanimidad. Tanto él como los vicepresidentes Francisco Vázquez (PP) y Ana Sánchez (PSOE), como las secretarias Rosa Esteban Ayuso y Fátima Pinacho, de PP y Vox, votaron a favor.

"A la vista de la aprobación del techo de gasto hemos aprobado por unanimidad la sección 20 con un par de modificaciones que habrá que realizar para remitirlo a la Junta: una reducción en la publicidad institucional de las Cortes y dos plazas en el Consejo de Cuentas que se pedían para una serie de informes que hay que realizar por la Ley de Publicidad Institucional", ha señalado el presidente de la Cámara, Carlos Pollán. Además, ha destacado que la propuesta de Vox en la Mesa de reducir las subvenciones a sindicatos y patronal en el CES ha sido rechazada por PP y PSOE.

Pollán ha destacado que, ahora, el presupuesto aprobado se remitirá a la Junta esta misma mañana. "Deberán elaborar la variación de ese proyecto y nos lo remitirán cuando el Consejo de Gobierno lo apruebe para su registro", ha apuntado. Además, ha señalado que su trámite "ya se ha cumplido" y que ahora "podrán tener todas las secciones que tiene que tener un proyecto de presupuestos, con la previa aprobación del techo de gasto, para que se pueda remitir el proyecto en base a lo que la legislación marca".

El presidente de las Cortes ha señalado que la letrada mayor de la Cámara, Laura Seseña, ya está trabajando en los servicios jurídicos para elaborar el calendario de las sesiones, comisiones y comparecencias. "Nos dice que llevará mucho trabajo pero que podremos estar en plazo antes del 31 de diciembre", ha afirmado. Y ha hecho hincapié en que los plazos los va a marcar el nuevo registro del proyecto y que, a partir de ahí, los servicios jurídicos y el personal de las Cortes elaborará ese calendario que tendrá que ser, posteriormente, aprobado por la Mesa.

Retrasos de la Junta

Pollán se ha pronunciado también acerca de los retrasos de la Junta de Castilla y León en los pagos a las Cortes de Castilla y León de la partida presupuestada para su funcionamiento. "El argumento que se ha utilizado en el retraso de los pagos a las Cortes es que no se recibían las entregas a cuenta y me ha sorprendido leer que eso sí se había producido", ha afirmado.

El presidente de la Cámara ha asegurado que "habrá que valorar si hay que tomar alguna medida o no". "Se nos dijo una cosa y habrá que ratificar y ver la veracidad de si eso era así o no. Vamos a valorar los datos que se han manifestado, ver si son reales o no son reales y, a partir de ahí, veremos si tenemos que tomar alguna decisión", ha zanjado.