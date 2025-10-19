Izquierda Unida incluirá la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural en su programa en Castilla y León

Izquierda Unida (IU) Castilla y León anunció este domingo que incluirá la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural en la Comunidad en su programa electoral para los próximos comicios autonómicos de marzo de 2026.

En este sentido, criticó al PSOE por bloquear, con su abstención, la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) ‘No es mi cultura’, que solicitaba la retirada de ese estatus a la tauromaquia y que había recogido más de 650.000 firmas en España.

“Se ha equivocado al no permitir que la ILP fuera admitida a trámite y juntar su abstención al voto favorable de la derecha y de la extrema derecha para que no se pueda debatir sobre tortura animal”, sentenció la formación en un comunicado.

“Nuestra organización rechaza la violencia contra los animales como tradición en cualquier tipo de fiesta”, apuntó el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Izquierda Unida, Juan Gascón. “No entendemos este cambio de postura del PSOE, cuyas bases se muestran muy favorables a este debate sobre el sufrimiento animal en las corridas de toros”, precisó.

Añadió que IU es favorable desde hace años a generar un debate acerca de la tauromaquia, una actividad que, consideró, está en “retroceso” y que “vive” de subvenciones de la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad. El candidato se refirió a la encuesta desarrollada por el BBVA en la que se afirma que el 77 por ciento de los españoles rechaza el uso de animales en festejos taurinos.

“Consideramos que hay que aprovechar esta posición mayoritaria de la ciudadanía para hacer cambios relevantes políticamente en Castilla y León”, expuso Gascón.