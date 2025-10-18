IU anuncia primarias abiertas con otras organizaciones para conformar las listas a las autonómicas de Castilla y León

Izquierda Unida de Castilla y León pondrá en marcha un proceso de primarias abiertas con otras organizaciones para conformar las listas con las que la organización concurrirá a las próximas elecciones autonómicas de marzo de 2026, una vez que el actual coordinador autonómico de la formación, Juan Gascón, ya ha sido proclamado candidato a la Presidencia de la Junta.

El partido político ha celebrado este sábado una jornada con la participación de más de 40 personas de la organización en las distintas provincias de la Comunidad para articular el programa electoral, una vez analizado el trabajo de las asambleas locales. Además, habrá un debate con los movimientos sociales, los sindicatos y el resto de formaciones.

Gascón ha asegurado que su deseo es "internacionalizar" la Junta, al señalar que la solidaridad, la cooperación y la ayuda al desarrollo son ejes programáticos "fundamentales" de IU. El dirigente de la formación de la izquierda transformadora se ha pronunciado así antes de participar en una concentración reivindicativa en defensa del pueblo saharaui, organizada por las asociaciones de apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).