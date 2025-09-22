Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo concurrirán juntos a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León

Miembros de Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo en una foto de familia Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las diferentes fuerzas políticas ya se preparan para acudir a la cita electoral del próximo 15 de marzo de 2026 en las elecciones autonómicas que se van a celebrar en Castilla y León.

En un escueto comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, Izquierda Unida, Sumar, y Verdes Equo, formaciones de izquierdas, han confirmado que han iniciado el camino para acudir juntas a la próxima cita electoral.

Han informado que tras meses de encuentros “informales y colaboración a diferentes niveles” estas fuerzas de izquierda de Castilla y León han acordado este lunes, 22 de septiembre, “formar un frente común” de cara a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad.

Arranca así, han añadido, un proceso de “diseño de programa conjunto” y de “candidaturas” en el que ya se confirma la participación de Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo.

“El proceso sigue abierto a la colaboración con otras formaciones políticas afines”, han añadido las tres fuerzas políticas.

La candidatura conjunta se va a llevar a cabo mediante un “proceso participativo” que “culminará en el mes de noviembre”.

Los partidos que se suman a esta iniciativa han asegurado que “tienen la seguridad de que es lo que su electorado está esperando” que pasa por “conformar una izquierda sólida” con “un proyecto social y de desarrollo para las nueve provincias” que han sido “maltratadas por 38 años de política insolidaria y cruel con el territorio”, han finalizado.