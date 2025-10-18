El PSOE acusa a la Junta de impedir el debate de los presupuestos en las Cortes al registrarlos "de forma irregular"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, durante su intervención de este sábado en Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha acusado este sábado a la Junta de Castilla y León de impedir el debate de los presupuestos en las Cortes autonómicas al registrarlos "de forma irregular" y ha respondido al portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, recordándole la abstención del PP en la Mesa de la Cámara a las cuentas del parlamento y las instituciones propias.

"¿Quién está boicoteando a quién? ¿Acaso no se abstuvo el Grupo Popular en la Mesa de las Cortes ante ese registro fake?", ha afirmado, asegurando que "será la propia Junta de Castilla y León la que está impidiendo, a la hora de registrar de manera irregular ese proyecto de presupuestos, que haya un debate en torno a las cuentas del año que viene y no el PSOE".

De la Rosa ha cargado contra el gobierno de la Junta por el proyecto de presupuestos. "No se ha aprobado aún el techo de gasto, ni hay una ley de medidas complementarias", ha afirmado, criticando que el PP no se ha puesto en contacto con ellos ni antes de dar a conocer el proyecto ni después para lograr algún "tipo de acuerdo".

"El presidente Mañueco convocó a los medios en un acto de propaganda para contarnos la carta a los Reyes Magos que tienen esos presupuestos fake, sin previamente haber consensuado absolutamente nada", ha señalado. Y ha asegurado que cuando los populares "empiecen a hacer las cosas bien, desde el trabajo y la seriedad", encontrarán en frente a una "oposición exigente respecto al presupuesto de 2026". Además, ha asegurado que quieren "cambiar radicalmente" el modelo actual de la Comunidad y apostar por un proyecto "municipalista".