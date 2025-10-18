Vox califica de "chapuza" los presupuestos y carga contra la Junta: "Dejad de tomar por tontos a los ciudadanos"

El Grupo Vox en las Cortes ha asegurado este viernes que es "inédita en democracia la chapuza" hecha por la Junta de Castilla y León al presentar un proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026 sin tener un techo de gasto aprobado en el Parlamento, sin una Ley de Acompañamiento y con una sección 20 no avalada por la Mesa de la cámara autonómica.

"Dejad de tomar por tontos a los ciudadanos de Castilla y León", le ha espetado Vox al PP y la Junta en un comunicado remitido este viernes horas después de que acusaran a Vox y al PSOE de unirse para hacer un "boicot" a los nuevos presupuestos. Esto, ha insistido el partido, "causa bochorno" y les ha recordado el juicio sobre la denominada trama eólica y otros casos de presunta corrupción, "que poco les diferencia de los socialistas" y que, a su juicio, dejan "atónitos" a los castellanos y leoneses.

"No nos conocen. Se han equivocado de partido. No somos como ellos", ha advertido Vox a los dirigentes del PP y la Junta, ya que les ha recordado que "cumplir la ley debe ser la primera obligación de los gobernantes y velar porque el Gobierno la cumpla uno de los principales deberes de la oposición".

Los de Abascal han lamentado que ahora el PP lo haya olvidado y se dedique a "atacar a quien lo denuncia". De esta forma, ha respondido al portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que los que han formado coalición con el PSOE son los populares en Bruselas y votando en las Cortes "hasta en cinco ocasiones" en contra de medidas frente a la inmigración ilegal o las ayudas a sindicatos o favor de leyes "ideológicas" de género o LGTBI.

Finalmente, Vox ha enviado un "mensaje rotundo" a los ciudadanos de Castilla y León. "Vox jamás apoyará ni aceptará apoyo alguno del PSOE en caso de necesitarlo para formar gobierno después del día 16 de marzo". De esta forma, han retado al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a que deje "claro" también que no lo hará tampoco para poder formar Gobierno.