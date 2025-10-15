Así se reparten los presupuestos de CyL: ocho de cada diez euros para políticas sociales y premio gordo para Medio Ambiente

La Junta de Castilla y León ha impulsado unos presupuestos de marcado carácter social para 2026. Casi ocho de cada diez euros de las nuevas cuentas públicas van destinados a políticas sociales, un total del 76,36% de las inversiones, mientras que la Consejería de Medio Ambiente se ha llevado el premio gordo, con un crecimiento del 21,53%, siendo el departamento que más crece después de los terribles incendios de este verano.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha desgranado este miércoles el detalle de los presupuestos autonómicos −que presentó junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este martes− y que alcanzarán una inversión total de 15.715 millones de euros, casi un 8% más que el año anterior, convirtiéndose en los más elevados de la historia de la Comunidad.

Carriedo ha subrayado que los presupuestos se centran en "consolidar los servicios públicos, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y el compromiso con el mundo rural" y ha hecho hincapié en que, una vez aprobado el techo de gasto la próxima semana en las Cortes autonómicas, se esforzará para llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios para sacar adelante unas "buenas" cuentas.

Unos presupuestos sociales

El consejero ha desgranado el gasto total distribuido por consejerías en los presupuestos y ha hecho hincapié en que los departamentos de Educación, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades suman un 76,36%, es decir, casi ocho de cada diez euros de las cuentas van destinados a políticas sociales.

De entre ellas, Sanidad es la que tiene más peso, con un 40,45% del total (un crecimiento del 7,19% con respecto al año anterior), seguida de Educación, con un 23,59% (un 11,48% más que en 2024) y Familia e Igualdad de Oportunidades, con un 11,79% (un 11,40% más que el año anterior).

Además, se trata de la primera vez que la Consejería de Sanidad supera los 5.000 millones de euros, llegando a los 5.230,99, Educación los 3.000, hasta los 3.050,33, y Familia los 1.500, llegando a los 1.524,03.

El premio gordo se lo ha llevado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones ha subido un 21,53% en los presupuestos de este año, tras los terribles incendios de este verano, y la Junta promoverá la transformación en público del operativo contra incendios y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores.

Sanidad, Educación y Familia

En lo que se refiere a Sanidad, 3.049 millones van destinados a atención especializada, con un total de 168 millones para inversiones, un 36,30% más que el año anterior. 1.632 millones van a atención primaria y 1.176 a gasto farmacéutico mientras que 147 se destinan a transporte sanitario, destacando 26 millones para helicópteros medicalizados.

En materia educativa, 2.913 millones van destinados a la educación escolar, FP y enseñanzas universitarias, un 11,36% más que el año anterior, 571 millones para universidades, con una subida del 13,36%, 114 millones para gratuidad de la educación de 0 a 3 años, 66 millones para transporte escolar y servicio de acompañantes y 25 para becas para estudiantes.

En servicios sociales, 703 millones van destinados a profesionales y funcionamiento de centros de atención social, con un crecimiento del 15,57%, 594 millones para prestación de servicios sociales y 21 millones para promoción de colectivos sociales, con un crecimiento del 54,81% en promoción y apoyo a la mujer.

Mano tendida a los grupos

Carriedo ha insistido en que el Gobierno autonómico tiene la mano tendida a los grupos de la oposición y ha asegurado que asumen "todas las críticas.

"El Parlamento consiste en esto, en debatir, hacer críticas y propuestas e intentar llegar a acuerdos. Los grupos nos pidieron que presentáramos el presupuesto, presumiblemente se debatirá la semana que viene el techo de gasto, será positivo que los consejeros puedan ir explicando en las Cortes el contenido de cada sección presupuestaria y una vez se haya explicado detalladamente se abre un foro para intentar llegar a acuerdos", ha afirmado.

El consejero ha asegurado que la Junta ha hecho "lo que tenía que hacer" y que ha presentado "un buen presupuesto" aunque ha reconocido que, al no tener mayoría, necesitará, al menos, la abstención de algunos grupos y que trabajará en esa dirección. "Yo mismo trataré de llegar a acuerdos con cada uno de los grupos políticos", ha afirmado.

Ausencia de Ley de Medidas

Carriedo ha justificado la ausencia de la Ley de Medidas que suele acompañar a las cuentas debido a que es el último año de legislatura y el acuerdo "es mucho más difícil".

"Creemos que sería un éxito si concentramos todos los esfuerzos y alcanzamos un buen acuerdo para la Comunidad en torno al acuerdo de los presupuestos. Que el Gobierno que salga elegido se encuentra ya con un presupuesto que sirva de partida para el ejercicio", ha afirmado.

Además, ha destacado que "se consolidan todos los beneficios fiscales, no hay subida tributaria ninguna, se congelan las tasas dependientes de la Junta y evitamos los riesgos de falta de acuerdo y de que alguna de estas medidas pudiera revertirse en forma de subida tributaria". "En Castilla y León hemos hecho en los últimos años importantes beneficios fiscales, 34 bajadas de impuestos desde que Mañueco es presidente de la Junta", ha recordado.

Trámite del techo de gasto

Carriedo ha recordado que, una vez registrado el presupuesto en las Cortes, llega el turno de la Cámara de "establecer el calendario y los plenos para las comparecencias y el presupuesto".

"Nosotros la pasada semana aprobamos el techo de gasto, se envió ya la semana pasada a las Cortes y hoy lo que hacemos es entregar el presupuesto, es un elemento de transparencia y cumplir con nuestra responsabilidad. Nosotros no fijamos los calendarios de las Cortes, fijamos lo que nos corresponde como Junta que es entregar un buen documento que sirva para el debate", ha destacado.

El consejero ha asegurado que "es un buen presupuesto que beneficia a las familias, a las personas mayores y hay muchos compromisos que cumplir". "Creo que es muy bueno para esta tierra y el objetivo que tenemos es ir con la mano tendida para llegar a acuerdos y que el presupuesto se apruebe, ahora es responsabilidad de las Cortes debatirlo, tramitarlo y, en su caso, de aprobarlo", ha señalado.

Además, ha detallado que, de no aprobarse el techo de gasto la próxima semana en el Parlamento autonómico, la Junta iría "nuevamente al registro de la Cámara intentando que dentro de los plazos de esta legislatura se pudiera aprobar uno nuevo". "Pero no vamos a pensar ahora en eso", ha afirmado.

"Llevamos en esta legislatura tres techos de gasto presentados y se han aprobado los tres y acabamos de presentar el cuarto y nuestro objetivo es aprobar el cuarto. Somos conscientes de que queda el tiempo que queda de legislatura pero es un tiempo suficiente para aprobar el presupuesto y confiamos en que el trámite parlamentario permita esta aprobación sin más dilaciones ni más retraso", ha señalado, asegurando que harán "lo posible" para que salga adelante.