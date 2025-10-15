Estos son los barrios más rentables para vivir en Castilla y León: tienen los precios de compra más asequibles

La rentabilidad media de la vivienda en Castilla y León ha cerrado el tercer trimestre de 2025 en un 7%, lo que supone un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace cinco años, cuando se situaba en el 6,1%.

Así lo revela el informe “La rentabilidad de la vivienda en España en 2025”, elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, que analiza los precios de venta y alquiler registrados en septiembre de este año.

Según el estudio, la rentabilidad inmobiliaria continúa concentrándose en las zonas con precios de compra más asequibles, en un contexto en el que el mercado del alquiler ha alcanzado máximos en prácticamente todo el país.

“La rentabilidad más elevada en España se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles. En este momento, el mapa de la inversión inmobiliaria muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Salamanca, la provincia más rentable

En el detalle por zonas, Salamanca capital concentra buena parte de los barrios más rentables de Castilla y León. Pizarrales se sitúa a la cabeza del ranking con un 6,6% de rentabilidad, seguido del Centro de Segovia (6,3%) y los centros de León y Palencia (ambos con 5,2%).

También destacan los barrios Centro y Campo Grande de Valladolid, con un retorno del 4,7% y 4,1%, respectivamente. En Salamanca, además de Pizarrales, sobresalen Prosperidad–Delicias (4,7%), Garrido Sur (4,5%), Carmelitas (4,4%), San Esteban–San Cristóbal (4,3%), Sancti Spíritus–San Juan (3,9%) y el Barrio del Centro (3,5%).

Los analistas de Fotocasa apuntan a una nueva tendencia en la inversión inmobiliaria: el desplazamiento de la rentabilidad hacia zonas periféricas y mercados intermedios, donde los precios de compra todavía no se han tensionado tanto como en los centros urbanos.

En Castilla y León, la evolución del mercado confirma que las capitales medianas y los barrios más asequibles se han convertido en los nuevos focos de rentabilidad para quienes buscan invertir en vivienda.