Radiografía del Ingreso Mínimo en Castilla y León: 45 años, más mujeres y dos provincias con una elevada tasa de extranjeros

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 33.278 hogares de Castilla y León en los que viven 100.998 personas , según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esto supone 507 prestaciones más que en el pasado mes de agosto y 1.446 personas más.

La cuantía media de la prestación es de 505,34 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 17,70 millones de euros, una cifra que cada vez va más en aumento para las arcas del Estado.

El perfil del IMV en Castilla y León en septiembre de 2025 revela una prestación que beneficia mayoritariamente a mujeres y que juega un papel crucial en el apoyo a familias con menores, siendo estos últimos una parte significativa de los beneficiarios. 53.848 beneficiarias son mujeres frente a los 47.149 que son hombres.

La edad media de los titulares (45,26 años) sugiere que son personas en una etapa madura de la vida, probablemente enfrentando dificultades para acceder a un empleo estable o con ingresos suficientes para mantener a sus unidades familiares.

En cuanto a la edad, la distribución muestra un número ligeramente mayor de adultos, pero con una presencia significativa de menores. Así, 58.677 beneficiarios son adultos y 42.321 son menores.

Por provincias

Los datos muestran una realidad diversa dentro de Castilla y León. Mientras León y Valladolid concentran la mayor parte de las ayudas y las cuantías más altas, Soria y Segovia se sitúan a la cola en importe medio por beneficiario.

Ávila

En Ávila se contabilizan 2.483 prestaciones que benefician a 7.914 personas, con un ratio de 3,19 beneficiarios por prestación. El importe bruto mensual asciende a 1.370.500,80 €, lo que supone una cuantía media por hogar de 535,97 € y 168,16 € por beneficiario.

Burgos

La provincia de Burgos registra 3.666 prestaciones que alcanzan a 11.777 beneficiarios, con un ratio de 3,21. El importe bruto de la nómina es de 1.771.516,06 €, con una cuantía media por hogar de 444,10 € y 138,24 € por beneficiario, una de las más bajas de la comunidad.

Vista interior de un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Marta Fernández Europa Press

León

León concentra el mayor número de beneficiarios del IMV en la región, con 7.386 prestaciones y 20.099 personas atendidas. El ratio es de 2,72 beneficiarios por prestación, y el importe bruto mensual alcanza los 4.250.768,02 €, con una cuantía media por hogar de 547,77 € y 201,30 € por beneficiario, la más alta de Castilla y León.

Palencia

En Palencia se registran 2.364 prestaciones para 7.697 beneficiarios, con un ratio de 3,26. El importe bruto mensual asciende a 1.265.821,70 €, con una cuantía media por hogar de 516,17 € y 158,53 € por beneficiario.

Salamanca

La provincia de Salamanca cuenta con 5.228 prestaciones que alcanzan a 15.435 beneficiarios. El ratio es de 2,95 beneficiarios por prestación, y el importe bruto de la nómina asciende a 2.750.422,84 €. La cuantía media mensual por hogar se sitúa en 498,68 €, mientras que la media por beneficiario es de 168,91 €.

Segovia

En Segovia se han concedido 1.802 prestaciones a 6.315 beneficiarios, con un ratio de 3,50, el más alto de la comunidad. El importe bruto es de 763.481,96 €, con una cuantía media por hogar de 423,52 € y 118,46 € por beneficiario.

Soria

Soria presenta 891 prestaciones para 3.057 beneficiarios, con un ratio de 3,43. El importe bruto mensual es de 337.279,81 €, con una cuantía media por hogar de 344,89 € y 100,52 € por beneficiario, la más baja de Castilla y León.

Valladolid

Valladolid cuenta con 6.815 prestaciones que benefician a 21.363 personas, siendo la segunda provincia con más beneficiarios. El ratio es de 3,13, y el importe bruto de la nómina asciende a 3.828.360,86 €, con una cuantía media mensual por hogar de 532,27 € y 169,80 € por beneficiario.

Zamora

Por último, Zamora registra 2.643 prestaciones para 7.341 beneficiarios, con un ratio de 2,78. El importe bruto asciende a 1.368.826,80 €, con una cuantía media por hogar de 501,19 € y 180,44 € por beneficiario.

Extranjeros

En Castilla y León, de los titulares del IMV, 27.729 son españoles y 5.539 extranjeros, lo que supone que el 16,6% de los perceptores tienen nacionalidad extranjera.

En Ávila se contabilizan 2.483 titulares del IMV, de los cuales 604 son extranjeros (24,3%). La provincia presenta una de las tasas más altas de titulares extranjeros de la comunidad, lo que sugiere una fuerte dependencia del IMV en población migrante, aunque las cuantías medias son similares entre grupos.

Burgos registra 3.666 prestaciones y 3.665 titulares, de los cuales 825 son extranjeros (22,5%).

León es la provincia con más beneficiarios del IMV: 7.386 titulares, de los cuales 1.030 son extranjeros (14%). Palencia cuenta con 2.364 pagas, entre los que 348 son extranjeros (14,7%).

En Salamanca hay 5.228 titulares, con 525 extranjeros (10%), una de las proporciones más bajas. Segovia presenta 1.802 titulares, de los cuales 568 son extranjeros (31,5%), la proporción más alta de toda Castilla y León.

En Soria se registran 891 titulares, con 295 extranjeros (33,1%), la mayor proporción de toda la comunidad. La alta presencia de población extranjera unida a la menor cuantía media sugiere un perfil de beneficiario especialmente vulnerable.

Valladolid contabiliza 6.815 titulares, de los cuales 995 son extranjeros (14,6%). Zamora cuenta con 2.643 titulares, de los que 349 son extranjeros (13,2%).

La conclusión es que En Castilla y León, el 16,6% de los titulares del IMV son extranjeros, una proporción significativa aunque inferior a la media nacional.

De esta manera, Soria (33,1%) y Segovia (31,5%) destacan por su elevada presencia de población extranjera perceptora, frente a Salamanca (10%) y Zamora (13%), donde el IMV recae mayoritariamente en españoles.

En estas dos provincias uno de cada tres pagas son para personas extranjeras.

Así, de los 293.753 extranjeros censados en Castilla y León, 5.539, es decir casi un 2% están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital.

En números absolutos, hay 640.528 titulares españoles y 136.135 extranjeros, sobre un total de 776.924 prestaciones con titular identificado.

Por territorios, la presencia de extranjeros es relativamente más alta en La Rioja con un 33,8%, Cataluña (33,4%), Navarra (32,5%), Aragón (31,1%), Melilla (30,5%) y Baleares (30,0%). En el otro extremo, su peso es muy reducido en Extremadura (5,9%), Andalucía (8,8%), Canarias (10,0%) y Galicia (11,7%) Castilla y León se sitúa en el medio.

A favor y en contra

Este ingreso, como suele ocurrir en los últimos meses, es también un choque para el Gobierno central y la Junta de Castilla y León.

“El IMV es ya una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza que pone el acento en la infancia y que resulta fundamental cuando se pasa por una situación de necesidad”, dijo la ministra Elma Saiz. “Resulta especialmente valiosa para los niños, niñas y adolescentes, porque les da estabilidad y confianza en el futuro”, añadió.

La Junta de Castilla y León no piensa así. Y ha insistido en su demanda al Gobierno de España para que le ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital para poder condicionarlo al cumplimiento de requisitos como la búsqueda activa de empleo y eliminar el absentismo escolar.

Por ejemplo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha criticado que en este momento es un ingreso que se concede sin ningún condicionante, a diferencia de lo que ocurre con la Renta Garantizada de Ciudadanía autonómica, condicionada a esos factores educativos y de búsqueda de empleo.

"La Seguridad Social es la puerta de entrada para todas las personas que lo necesitan por su especial vulnerabilidad pero también tiene que ser la puerta de salida", ha explicado la vicepresidenta.