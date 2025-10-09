Carriedo reprocha al “prepotente” Puente su “manotazo” al medio rural ante los posibles nuevos recortes

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, L. Pérez ICAL

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha lanzado este jueves un mensaje contundente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Le ha pedido que “recapacite”, cambie sus “modos y actitudes” y abandone su “prepotencia” ante lo que considera “advertencias” de nuevos recortes en los servicios de transporte que afectan al medio rural.

“Si recapacita, se dará cuenta de que no se tienen menos derechos por vivir en esta tierra. No merecemos ese manotazo”, ha afirmado.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León, Fernández Carriedo ha reclamado de nuevo al ministro un cambio de enfoque y una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos de la Comunidad.

A su juicio, Puente “piensa más en la búsqueda de apoyos entre partidos extremistas del Congreso” para aprobar iniciativas como la Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobada este miércoles por un estrecho margen en la Cámara Baja, que en garantizar los derechos de quienes viven en zonas rurales".

El consejero portavoz ha denunciado la “forma de hacer política” del ministro, a la que califica de “inadecuada” y alejada de lo que los ciudadanos merecen. “Los vecinos del medio rural tienen derecho a acceder a servicios de la misma calidad que el resto de los españoles”, subraya.

En este sentido, ha advertido de que una eventual reducción de frecuencias o paradas ferroviarias y de transporte público afectaría gravemente a los habitantes de las zonas más despobladas.

“Ya lo hemos vivido con el manotazo a los vecinos de Sanabria (Zamora), donde se eliminaron paradas de trenes de alta velocidad. Han demostrado que son capaces de hacerlo”, ha recordado.

Falta de diálogo

Fernández Carriedo lamenta también la “falta de diálogo” del Ministerio con las comunidades autónomas, denunciando que “ni siquiera se ha concretado el nuevo mapa de líneas” con las autonomías.

Según ha explicado, esta ausencia de comunicación y acuerdo refleja una “dificultad estructural del Gobierno para dialogar”, agravada, dijo, por la actitud de un ministro “prepotente, sin ganas de interlocución y que dedica poco tiempo a gestionar su departamento”.

El portavoz ha insistido en que el Ejecutivo autonómico defenderá la continuidad de los servicios públicos en todo el territorio, con independencia del número de habitantes de cada zona. “La idea de reducirlos en el medio rural es muy inadecuada y contraria a los principios de cohesión y equilibrio territorial”, subraya.

Aunque Fernández Carriedo evitó cuantificar qué coste supondría para la Junta asumir servicios que actualmente presta el Estado, recalcó que “mantener la conectividad y la igualdad de oportunidades” en el medio rural es una prioridad para el Gobierno autonómico.