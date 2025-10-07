Mañueco defiende su política de inmigración frente a los "prejuicios" de Vox y elude el debate sobre la lista más votada

La inmigración se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles. Según el último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el pasado mes de septiembre, solo la vivienda supera en importancia a la cuestión migratoria entre las cuestiones que mayor inquietud generan entre los ciudadanos.

En concreto, la vivienda aparece mencionada como un problema en el 30,4% de los cuestionarios, y sube cuatro décimas respecto a julio, seguida de la inmigración, que cosecha un 20,7%, frente al 18,4% del barómetro anterior, y escala hasta el segundo lugar. Una realidad que ha llevado a los partidos políticos a mover ficha para tratar de dar respuesta a esa inquietud de los españoles.

El Partido Popular, preocupado por el fulgurante crecimiento de Vox en las encuestas, ha reaccionado y el pasado 28 de septiembre su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y todos sus barones −entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco− rubricaron la Declaración de la Región de Murcia, que consagra un endurecimiento en la política migratoria de la formación.

Castilla y León será la primera comunidad −si el PP no activa el 'superdomingo' electoral− que pruebe este nuevo ideario de los populares −que contempla un visado por puntos y una inmigración "legal y ordenada", entre otras medidas− ya que las elecciones autonómicas de marzo serán las primeras del nuevo ciclo político.

Mañueco ha tenido este martes por la tarde la primera oportunidad de defender los postulados de la Declaración de la Región de Murcia en el pleno de las Cortes autonómicas al responder, precisamente, a una pregunta de Vox acerca de la aplicación en la Comunidad de las medidas contempladas en el documento rubricado por los barones populares.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha acusado al presidente de la Junta de haber firmado una serie de medidas en Murcia "contra las cuales había votado hasta cinco veces en Castilla y León". El jefe del Ejecutivo autonómico, por su parte, ha cargado contra los "prejuicios" y el "populismo" de los de Abascal y les ha acusado de hacer "electoralismo" con la inmigración.

Además, Mañueco ha mantenido un duro intercambio dialéctico con la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que le ha acusado de haber generado el "caos" en Castilla y León. El presidente de la Junta le ha recordado a la portavoz socialista que "el verdadero caos" es el que padece el Gobierno y ha advertido de que se replicaría en la Comunidad si gobernase el PSOE.

Mañueco ha evitado también el debate sobre la lista más votada ante una pregunta del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que le ha cuestionado si se compromete a que tras las próximas elecciones de marzo gobierne el más apoyado. "Gobernará quien decida el pueblo de Castilla y León", ha asegurado el presidente, a lo que Fernández le ha acusado de "falta de coraje".

El "caos" del PSOE

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha acusado a Mañueco de haber generado el "caos" en la Comunidad con su "nefasta gestión" y el presidente de la Junta le ha recordado el "caos" en el PSOE y en el Gobierno de España.

Gómez Urbán ha acusado a Mañueco de "ser incapaz de hablar de Castilla y León cuando se le hace una pregunta" y ha denunciado el "fiasco" de Buscyl. "Usted es un insulto y un peligro para esta tierra", ha afirmado, recordando los "extraordinarios datos de empleo" en España ante la sospecha de que el jefe del Ejecutivo autonómico pudiera responderle aludiendo al "sanchismo".

"Si habla de familia no se olvide del novio defraudador, la mayor trama de corrupción del PP en Castilla y León de la que usted está calladito y si tuviera la intención de erigirse en defensor de los derechos y libertades de las mujeres no olvide nunca que en la página web de la Junta sigue colgado el infame protocolo antiaborto. Váyase ya a su casa y deje de hacernos daño", le ha espetado.

Mañueco, por su parte, se ha referido al "caos" provocado por las pulseras antimaltrato, al "caos" en trenes y aeropuertos y al "caos" en el PSOE, recordando que el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, está en la cárcel.

"Ese es su caos. En Castilla y León hay un Gobierno que tiene una gestión eficaz", ha afirmado, sacando pecho de las 2.600 rutas gratuitas de transporte y reconociendo que "ha habido alguna incidencia" pero asegurando que son "las propias del éxito de una iniciativa de estas características".

"Ha sido un éxito porque a ustedes les molesta y a finales de esta semana 400.000 personas tendrán la tarjeta Buscyl", ha insistido, sacando pecho también de la gestión "eficaz" en la educación gratuita de 0 a 3 años y en la cifra "récord" de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad.

Y ha recordado que "nunca ha habido tanta gente trabajando en septiembre en la historia" y que se ha llevado a cabo "una gestión eficaz en las ayudas para atender a aquellos que sufrieron el desastre de los incendios".

"Aquí no hay más caos que el de su partido porque cuando hablamos del caos de las pulseras antimaltrato hablamos de la ministra Redondo, que es la presidenta del PSOECyL, cuando hablamos del caos de trenes y aeropuertos tenemos que hablar del ministro Puente, que es el que manda en el PSOECyL", ha señalado.

Y ha asegurado que "al hablar del caos de su partido hay que hablar de su valedor, el de todos ustedes, el señor Cerdán que está en la cárcel". "Ustedes son los miembros del equipo de Cerdán. Este es el caos que ofrece el PSOECyL. Imagínese el caos si gobernasen en Castilla y León", ha zanjado.

La pugna por la inmigración

Mañueco ha mantenido un duro intercambio dialéctico con el portavoz de Vox, David Hierro, que ha asegurado que PP y PSOE "son lo mismo" y que "no van a engañar a nadie más" y le ha preguntado al presidente de la Junta "cómo y cuando va a aplicar las medidas contra la inmigración ilegal que firmó en Murcia".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recriminado a Hierro que, hasta su salida del Gobierno, hace un año y tres meses, los miembros de Vox "aplaudían a rabiar" cuando se enfrentaba al PSOE en la Cámara. "¿Por qué ataca ahora al PP?, ¿qué es lo que le ha pasado, si son ustedes lo que pactan con el PSOE leyes, acuerdos y PNL?", le ha espetado.

Y ha acusado a Vox de practicar "populismo y demagogia". "Me alegro de que le interesen las propuestas programáticas de mi partido a nivel nacional y que pueda dejar a un lado los prejuicios, el populismo, la demagogia y las falsas verdades", le ha dicho Mañueco a Hierro.

El portavoz de Vox ha asegurado que la diferencia en relación a julio de 2024 es que ahora "ya le conocen". "A usted no le cree ni el cura de Villares. Le traigo preguntas incómodas, le pongo contra las cuerdas y usted repite una vez tras otra lo que todo el mundo sabe que es mentira", ha afirmado.

Hierro le ha enseñado una hoja de afiliación a Vox. "Que usted se afilie a Vox es la única forma para que le crean sus votantes porque a usted ya no le cree nadie. Hemos cambiado nuestra postura porque hace año y medio Feijóo le dijo que aceptase a todos los menas en Castilla y León y nosotros nos fuimos porque cumplimos nuestra palabra, no somos como ustedes", ha señalado.

Y ha asegurado que lo que ha pasado desde entonces es que Mañueco "ha llegado a votar hasta cinco veces en contra de lo que firmó en el acuerdo de Gobierno, cuando dijo que lucharía contra la inmigración ilegal".

"Carriedo decía que eran muy solidarios y que por eso tenían que traer a todos los chavales que vienen de Ceuta y después de año y medio le volvió a llamar Feijóo y le dijo: ahora te vas a venir a Murcia en zapatillas a ver si engañamos a alguno de los jóvenes que están encantados con Abascal", ha ironizado.

Y ha acusado a Mañueco de haber firmado en Murcia una serie de medidas "contra las cuales había votado hasta cinco meses en Castilla y León".

"Y cuando le hicieron firmar eso llamó a Carriedo que dijo que Vox quería echar a ocho millones de extranjero, cosa que es falsa. Vox dice que se van los que entren ilegalmente, los que entren legalmente y que delincan y los que vengan a imponer sus costumbres a los españoles", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que la dirección de Vox en Madrid "rompió el pacto" porque Vox Castilla y León "no pinta nada". "Ustedes faltaron a su palabra. Aquí vienen los menores que venían cuando ustedes estaban en el Gobierno de Castilla y León, ni más ni menos", le ha recordado a Hierro.

El presidente de la Junta ha asegurado que Vox es "un partido de protestas y no de propuestas porque la propuesta programática del PP es una propuesta para el Gobierno de España".

"Ustedes, como el señor Sánchez, están más preocupados de hacer del problema de la inmigración un acto de electoralismo. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir la Ley y nuestros acuerdos, no como ustedes hacen que rompieron el acuerdo", ha señalado.

Además, le ha recriminado a Vox que "no les hablen de competencias tan importantes como la sanidad, la educación, la atención a los mayores, la dependencia, la ayuda a las personas con discapacidad, apostar por las políticas de vivienda o del transporte".

"Todo ese trabajo lo dejaron sin hacer porque les ordenaron que se fueran del Gobierno, a ustedes les queda demasiado grande la gestión", ha zanjado.

"No tiene palabra ni escrúpulos"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha preguntado a Mañueco si se compromete a dejar que gobierne la lista más votada tras las elecciones de marzo y el presidente de la Junta ha optado por eludir el debate. "Gobernará quien decida el pueblo de Castilla y León. Voy a hacer lo posible para merecer la confianza de mi pueblo", ha afirmado.

Fernández le ha recriminado su "falta de coraje" por no comprometerse a dejar que gobierne la lista más votada y lo ha vinculado a las encuestas. "Hace un tiempo se las prometían muy felices cuando Michavila les hacía encuestas a la carta y aspiraban a mayoría absoluta pero llegó su nefasta gestión incendios y su giro a la ultraderecha", ha señalado.

Y ha acusado al PP de estar "echado al monte en contra de los migrantes", poniendo como ejemplo las medidas de la Declaración de la Región de Murcia. "En Castilla y León gracias a los migrantes estamos logrando no perder tanta población. Competir con Vox no les va a dar resultado, la gente vota al original antes que a la réplica", ha afirmado.

Fernández ha asegurado, además, que la postura del PP sobre Israel "les va a pasar factura". "Si a eso le sumamos que usted es un candidato penoso, que perdió las elecciones en 2019 y sacó aún peor resultado en 2022. Cómo estará el percal que ni siquiera ha tenido el coraje de comprometerse a que vaya a gobernar la lista más votada", ha afirmado.

Y ha asegurado que Mañueco "no tiene palabra ni escrúpulos". "Vamos a dejarnos la piel para desalojarle de la Presidencia de la Junta y para echar al PP tras 38 años de Gobierno", ha afirmado.

Mañueco ha ironizado con el tono duro del procurador de Podemos. "Le vamos a echar mucho de menos, su sosiego, su verbo florido y su respeto al adversario político y su gran disposición al diálogo", ha afirmado, y le ha acusado de dedicarse "al ruido y a la política de espectáculo".

"Nosotros nos dedicamos a la política seria y que ofrece resultados. Habla usted de la lista más votada, usted que no ha votado a la lista más votada esta legislatura", ha señalado.

El presidente de la Junta ha defendido "su política de vivienda, el transporte público gratuito, las cifras récord de empleo, la mejor educación de España, la medalla de plata en sanidad, la medalla de oro en políticas sociales y que Castilla y León sea en dependencia la única comunidad con sobresaliente".

"Eso a ustedes les retuerce por dentro pero esa es la realidad. Tenemos una política que es la que importa, que da frutos y ofrece resultados, y eso lo veremos en las elecciones", ha zanjado.

La defensa de Quiñones

La viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, ha preguntado al Gobierno de la Junta si sigue manteniendo su apoyo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras su cuestionada gestión de los terribles incendios de este verano y el Ejecutivo autonómico ha ratificado su sostén al titular del departamento.

"A esa misma pregunta ya respondió el presidente de la Junta y su respuesta fue clara, precisa e inequívoca. El presidente de la Junta no ha cambiado de opinión y sigue pensando exactamente lo mismo que pensaba hace un mes", ha señalado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, refiriéndose a las palabras de Mañueco cuando aseguró: "Sí, le apoyo".

Rubio ha recriminado a la Junta que respalde "al consejero del Ventorro de Gijón, que aparece solo cuando hay fotos y desaparece cuando hay problemas, el responsable de la mayor tragedia que ha sufrido esta tierra". "Su política medioambiental tiene consecuencias trágicas y es el consejero de los bulos", ha señalado.

La viceportavoz socialista ha asegurado que "el señor Quiñones representa lo peor de este Gobierno, la soberbia, los tejemanejes el oportunismo y la mentira, está acorralado judicialmente, reprobado por este Parlamento y repudiado públicamente".

"Y ante todo esto, Mañueco calla ante la corrupción, ante los abusos y ante los desprecios. En la convocatoria electoral hablaremos todas y todos y entonces sabrán lo que piensa un pueblo que está cansado de sus maltratos", ha afirmado.

Carriedo, por su parte, ha asegurado que "lo que importan son los datos y los hechos" y ha sacado pecho de la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El portavoz de la Junta ha recordado que Castilla y León es "la única comunidad autónoma que da subvenciones al alquiler a todos los que cumplen condiciones para ello". "Tenemos 3.000 viviendas públicas en fase de construcción y se están rehabilitando 30.000 viviendas", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en que "se han eliminado todos los vertederos y escombreras que existían en los terrenos públicos, se ha recuperado el lince ibérico, ejemplo de la protección de la biodiversidad, se ha defendido claramente al ganadero buscando siempre el equilibrio con el lobo y se han puesto en práctica 21 planes y proyectos de ámbito regional para crear empleo y riqueza".