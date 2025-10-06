Podemos exige a la Junta de Castilla y León que declare las zonas tensionadas y amenaza con ir a los tribunales

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado este lunes que su formación ha presentado una reclamación ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para "obligar" a la Junta a declarar las zonas tensionadas y ha advertido que si el Gobierno autonómico "no da una respuesta positiva" acudirán a los tribunales.

Llamas ha señalado que la vivienda es "el principal problema" en España y en Castilla y León. "A nivel estatal el Gobierno de Sánchez se limita a hacer grandes anuncios que luego quedan en nada y a nivel autonómico la política de vivienda del Gobierno de Mañueco es absolutamente ridícula", ha señalado.

Además, ha recordado que en la Comunidad el precio de los alquileres "ha subido un 20% anual en varias ciudades" y que Castilla y León "es la tercera comunidad con mayor porcentaje de viviendas vacías".

"En Podemos no nos resignamos. Hemos presentado una reclamación para obligar a la Junta de Castilla y León a declarar las zonas tensionadas. Es algo que viene en la Ley de Vivienda y que permitiría topar los precios de los alquileres y tomar otras medidas que garanticen el derecho a la vivienda", ha afirmado Llamas.

El líder de la formación morada ha advertido que si el Gobierno de Mañueco "no da una respuesta positiva" acudirán a los tribunales. "Demostramos con hechos que estamos dispuestos a acabar con el inmovilismo que domina la política en Castilla y León", ha zanjado el coordinador general de Podemos en la Comunidad.