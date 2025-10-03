Nuevo sistema de reservas en las líneas de autobús de CyL para evitar que los usuarios se queden sin plaza

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital pondrá en marcha este mes un sistema de reservas en las líneas de autobús interurbanas con mayor afluencia de viajeros.

Se hace con el fin de evitar que los usuarios se queden sin plaza en horas punta tras la implantación del sistema Buscyl, que permite a los empadronados en Castilla y León viajar de forma gratuita en el transporte público de la Comunidad.

El consejero, José Luis Sanz Merino, ha anunciado la medida durante una visita al Espacio CyL Digital de Valladolid, donde ha explicado que ya se trabaja con empresas tecnológicas para dar respuesta a esta necesidad.

Entre las rutas más afectadas citó la de Zamora-Salamanca y, en menor medida, la de Palencia-Valladolid, mientras que en el resto de provincias y en el transporte metropolitano no se han detectado incidencias.

Sanz Merino subraya que el sistema Buscyl, desplegado por completo el pasado 30 de septiembre en las 2.610 líneas de la Comunidad, funciona “razonablemente bien”, pese a algunas incidencias derivadas de su gran acogida.

Hasta ahora se han emitido 364.437 tarjetas, de las que 117.000 corresponden a Valladolid. Cada día se reciben entre 3.000 y 5.000 solicitudes online, que se resuelven en unos cinco días hábiles, mientras que los trámites en papel tardan alrededor de 30 días, un plazo que la Consejería prevé reducir este mes.

El consejero asegura que los autobuses “están saliendo a su hora” y rechazó que haya pasajeros que se queden sin viajar, aunque reconoció que en determinadas líneas ha sido necesario reforzar el servicio y que algunos usuarios demandan trayectos directos frente a los que hacen paradas. “Es un servicio público, no un taxi”, recordó.

Talleres para solicitar la tarjeta Buscyl

En paralelo, la Junta reforzará su apuesta por la digitalización con la puesta en marcha de talleres formativos en los Espacios CyL Digital.

A partir del 15 de octubre se impartirán de manera permanente en las nueve capitales de provincia, con carácter gratuito y quincenal, aunque podrán ampliarse en función de la demanda.

Los cursos están dirigidos a personas con menos competencias digitales y enseñarán a solicitar la tarjeta Buscyl por Internet, a escanear y digitalizar documentos, a manejar el correo electrónico, a utilizar el código QR de la tarjeta en dispositivos móviles y a mejorar la seguridad en el uso de la tecnología.

Además, se incorporarán contenidos sobre Buscyl en otros programas de CyL Digital, como los Demo Days de noviembre o los cursos de gestiones online con la administración pública, que también llegarán al medio rural. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web www.cyldigital.es, del teléfono gratuito 900 909 752 o mediante WhatsApp en ese mismo número.

“La Tarjeta Buscyl es un derecho que garantiza la igualdad de oportunidades, porque ningún ciudadano de Castilla y León tiene que renunciar a desplazarse por motivos económicos”, señala Sanz Merino.

“Con estas acciones no solo facilitamos el acceso al transporte público, sino que avanzamos en la capacitación digital y en una administración más ágil y moderna”, concluye.