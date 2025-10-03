Más de 2.000 médicos de Castilla y León secundan la huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco

Concentración de trabajadores del SNS a las puertas del Hospital Río Hortega de Valladolid

2.753 médicos de Castilla y León, un 36,25%, han secundado este viernes, 3 de octubre, la huelga contra la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las 11 áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

Un paro convocado en los centros sanitarios de la Junta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en el marco de una convocatoria a nivel nacional.

Según ha dado a conocer la Administración regional, en el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 43 % en Atención Hospitalaria con 2.250 profesionales en huelga, del 21 % en Atención Primaria con 501 profesionales y del 4 % en la Gerencia de Salud de Área con dos facultativos, de los 7.594 efectivos disponibles este viernes en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido del 18,34% en Ávila con 86 médicos en huelga; del 40,62% en Burgos con 381 facultativos; del 40,4% en León con 509 y del 34,79% en Palencia con 175 médicos en huelga.

En Salamanca un 28,39% de los médicos, en concreto 444, se han sumado a la convocatoria, mientras que en Segovia han sido 215, representando un 54,57% del total.

En Soria han secundado la huelga un 47,49% de los médicos, es decir, 85; en Valladolid un 38,85 %, 732 médicos; y en Zamora un 31,27 % que equivale a 126 profesionales.

La movilización ha tenido como objetivo visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud.

A través de ella, se ha reivindicado la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, ha establecido en los centros sanitarios unos servicios mínimos para garantizar la continuidad asistencial para los pacientes con el fin de proteger su salud.