El Programa de la Experiencia arranca con récord de 6.100 alumnos que demuestran que aprender no tiene edad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, besa emocionado a una participante en el curso 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León. Susana Martín ICAL

Dicen que la edad solo es una cifra en el DNI, y más aún si es para estudiar. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado este miércoles el curso 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia, una iniciativa formativa destinada a personas mayores que se ha consolidado como uno de los referentes educativos y sociales de la Comunidad.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado el valor simbólico y humano de este acto, al que definió como “uno de los más bonitos” de su trayectoria institucional.

“Con vuestro ejemplo, testimonio y moderación sois un referente para toda la sociedad”, afirmó, subrayando la importancia de reconocer el esfuerzo de las generaciones anteriores: “Si somos lo que somos es gracias a quienes nos precedieron, que con sacrificio labraron un camino de progreso y dignidad”.

El presidente también ha resaltado el papel activo de los participantes en el programa, a quienes calificó de “faros sociales”. “La verdadera juventud no se mide en años, sino en la curiosidad y en las ganas de descubrir y avanzar”, señala.

El pasado curso se alcanzó el récord de 6.139 matriculados, un 10,7% más que el anterior. De ellos, 5.848 asistieron de manera presencial en alguna de las 27 sedes ubicadas en 24 localidades de Castilla y León, mientras que 291 cursaron sus estudios en las 15 sedes online.

El 46% de los alumnos tenía entre 60 y 70 años, y el 28% entre 70 y 80. Además, siete de cada diez participantes fueron mujeres. Las encuestas reflejaron que el 91% de los alumnos se declaró muy satisfecho y prácticamente el 100% recomendaría el programa.

Este año se han invertido 320.821 euros, un 10% más, con el objetivo de sumar 600 plazas, ampliar la oferta de itinerarios formativos de 36 a 44 y aumentar el número de sedes. La previsión es que en 2026 la financiación crezca en torno a un 30% para seguir reforzando esta iniciativa.

Actualmente, el programa cuenta con 27 sedes presenciales y 18 online, lo que garantiza la participación en todo el territorio. Según los datos de la Junta, el 90% del alumnado declara estar muy satisfecho con la formación recibida.

"Modelo de éxito"

Mañueco subrayó que esta iniciativa es “un modelo de éxito para toda España” y un “orgullo para las políticas educativas de Castilla y León, que son líderes en este ámbito”. Asimismo, aseguró que su Gobierno seguirá apostando por dar estabilidad, mejorar los servicios sociales y elevar la calidad de vida en la Comunidad.

“El Programa de la Experiencia encarna lo mejor de la Universidad, porque reconoce a sus alumnos como ciudadanos de primera y responde con servicios de primera”, concluyó el presidente, agradeciendo la implicación tanto del profesorado como del alumnado.