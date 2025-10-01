Castilla y León alcanza la mejor calificación crediticia desde 2012 y Carriedo ofrece las razones

La agencia internacional Moody’s ha elevado la calificación crediticia de Castilla y León hasta el nivel A3, en reconocimiento a la fortaleza financiera de la Comunidad.

La decisión coincide con la mejora de la nota de España anunciada por la propia agencia el pasado 26 de septiembre.

Se trata de la mejor calificación que ostenta Castilla y León desde junio de 2012, lo que consolida el cambio de tendencia iniciado en febrero de 2014, cuando comenzó la recuperación de su ‘rating’ tras las rebajas sufridas durante los años más duros de la crisis económica. El retorno al rango “A” implica el reconocimiento de una buena calidad crediticia.

“Este incremento se debe a la buena gestión presupuestaria y al bajo nivel de endeudamiento”, señala el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Moody’s fundamenta esta mejora en varios factores, entre ellos la gestión presupuestaria responsable de la Junta, con un déficit controlado que se prevé mantener en el futuro. También valora que el endeudamiento autonómico se sitúe en niveles razonables y con una carga financiera moderada, con perspectivas de reducción en los próximos años.

Según los datos del Banco de España, Castilla y León ha reducido progresivamente su deuda en relación con el PIB, situándose a comienzos de 2023 en su nivel más bajo desde 2014. A 30 de junio, la ratio deuda/PIB de la Comunidad era del 18,8 %, frente al 21 % de media nacional, lo que refleja una situación más favorable que la del conjunto de España.

Otro de los aspectos positivos destacados por la agencia es la capacidad de Castilla y León para financiarse en los mercados de deuda, gracias a su presencia activa con emisiones de bonos, préstamos y operaciones sostenibles. Su recurso a los mecanismos extraordinarios de liquidez del Estado ha sido puntual y excepcional.

Con esta mejora, la Comunidad incrementa su atractivo para los inversores, al ofrecer mayor certidumbre y reducir el coste de financiación gracias a un menor riesgo percibido de impago.

Finalmente, Moody’s asigna a Castilla y León una perspectiva estable, lo que refleja la expectativa de que los principales indicadores financieros de la región mantengan e incluso mejoren su evolución en los próximos años.