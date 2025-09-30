Castilla y León reduce su endeudamiento al 18,8% del PIB, 2,2 puntos menos que la media de las comunidades

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno L. Pérez ICAL

Castilla y León cerró el primer semestre de 2025 con una deuda de 14.558 millones de euros, lo que equivale al 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto, una cifra que es 2,2 puntos porcentuales inferior a la media autonómica del 21 por ciento, según informó hoy en un comunicado la Junta a través de los datos del Banco de España.

Desde el Gobierno de Castilla y León han apuntado que este "menor nivel de endeudamiento" con respecto a la media autonómica es uno de los elementos que "valora positivamente" la agencia Moody's al analizar el perfil financiero de la Comunidad.

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el primer semestre de 2025 suponía el 4,25 por ciento del total de las comunidades, al contabilizar en 342.805 millones de euros.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica, trasladaron que el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 198,5 millones, así como el llamado 'factoring sin recurso', que añade 128,6 millones y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quienes son los prestamistas, revela que al cierre del primer semestre de 2025, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,4 por ciento, con 3.400 millones de euros.

La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros (9,5 por ciento) correspondiente al préstamo concertado en 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.542,1 millones de euros, un 10,6 por ciento de la deuda de la Comunidad.

Deuda y vencimiento

Por otro lado, el 96 por ciento del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al cuatro por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto al vencimiento, el 99 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al uno por ciento a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación.

Asimismo, el 68,5 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 31,5 por ciento a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y además, está suscrita en euros en su totalidad.

Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los factores que la agencia Moody’s valora favorablemente en su análisis del perfil financiero de la Comunidad, además de la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y su accesibilidad a los mercados, otorgándole de forma continuada la misma calificación financiera que el Reino de España.

Empresas públicas no sectorizadas

Desde la Junta apuntaron que el Banco de España contabiliza en 4.104 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, “sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional”.

Además, Castilla y León cumplió en 2024 el objetivo de deuda pública al “respetar los límites de endeudamiento fijados”, tal y como puso de manifiesto el Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda.