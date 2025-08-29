El Gobierno aprobará la condonación de deuda autonómica el próximo martes: 3.643 millones para Castilla y León

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo Juan Lázaro / ICAL

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 2 de septiembre, el proyecto de ley para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Una medida por la que Castilla y León se beneficiará de una condonación de 3.643 millones de euros.

“El martes que viene llevaremos al Consejo de Ministros una iniciativa tan importante como es que se perdone deuda a las comunidades autónomas por un importe en torno a los 85.000 millones de euros”, ha avanzado Montero en Sevilla en declaraciones a los medios recogidas por la Agencia Ical.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero la Junta de Castilla y León ya rechazó las cuentas anunciadas por el Ejecutivo Central para el resto de las comunidades tras acceder a condonar la deuda de Cataluña como parte de su acuerdo con los partidos independentistas.

Y no solo eso. Además, el Gobierno regional votó en contra de esta propuesta durante el debate que tuvo lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar el pasado miércoles 26 de febrero, tan solo tres días después del anuncio, al considerarlo perjudicial para la Comunidad al tener que asumir más de la que tiene viva.

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, recalcó que con una quita de 3.643 millones a la Comunidad, esta tendrá que asumir una cantidad mayor de los 83.252 millones.

Con ello, argumentó que la deuda autonómica a condonar representa el 4,3%, pero tendría que asumir el 6% de la misma, que no corresponde ni a población ni superficie. “Es una cuestión de principios”, apuntó.

Asimismo, en mayo Fernández Carriedo anunció que la Junta había presentado alegaciones a la consulta pública sobre el plan de condonación de la deuda impulsado por el Gobierno de España.

En este sentido, explicó que lo habían hecho con el objetivo de "poder influir al Gobierno de España para que cambie de opinión" ante un acuerdo "muy perjudicial para el conjunto de los españoles y para Castilla y León" puesto que, a su parecer, "lanza el mensaje de que las deudas no se pagan".

Si bien, parece que esto no ha servido de nada, pues ahora se ha conocido que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, con 3.643 millones de euros para Castilla y León.

En concreto, la propuesta contempla que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común. Por tanto, Navarra y País Vasco quedan fuera de esta medida.

Por comunidades autónomas, Andalucía será la más beneficiada, con una condonación de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones de euros.

Además, Hacienda prevé asumir 11.210 millones de euros a la Comunidad Valenciana y de 8.644 millones de euros a Madrid, mientras que para Castilla-La Mancha ha calculado una condonación de 4.927 millones de euros y para Galicia, de 4.010 millones de euros. Por su parte, la Región de Murcia, de 3.318 millones de euros; y Canarias, de 3.259 millones de euros.

En Aragón, la condonación prevista será de 2.124 millones de euros; en Extremadura, de 1.718 millones de euros; en Baleares, de 1.714 millones de euros; en Asturias, de 1.508 millones de euros; en Cantabria, de 809 millones de euros; y en La Rioja, de 448 millones.

Si bien, la ministra de Hacienda ha insistido en que “no va a haber ningún agravio territorial ni ningún tipo de privilegio” para unas comunidades autónomas sobre otras.