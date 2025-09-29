El huracán Gabrielle se deja notar en Castilla y León: alerta por tormentas y fuertes rachas de viento

Los restos del huracán Gabrielle ya se dejan notar en Castilla y León. Las lluvias y el cielo grisáceo han obligado a los ciudadanos a sacar los paraguas y los chubasqueros desde este domingo, 28 de septiembre.

Este domingo ya irrumpía en la Comunidad afectando de forma especial a las provincias de León, Salamanca y Zamora. En este sentido, la Aemet ha advertido de que, aunque la perturbación pierde intensidad, las condiciones serán "inestables y húmedas" con lluvias y rachas de viento que serán más notorias en el suroeste de la Comunidad.

Gabrielle comenzó siendo un huracán. Sin embargo, tras su paso por las Azores con rachas de viento, lluvias intensas y tormentas, el sistema ha ido perdiendo fuerza y se ha transformado en una borrasca extratropical.

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha emitido avisos especiales por lluvias muy fuertes y persistentes en varias comunidades del este y sur, con riesgo de inundaciones repentinas en ramblas y cauces pequeños, además de oleaje y rachas de viento intensas.

Este lunes, Gabrielle se dejará notar con fuerza en la Comunidad. León es la provincia que más lluvias intensas y persistentes registraba este domingo y también lo hará este lunes, según las últimas previsiones de la Aemet. De hecho, tiene activos avisos especiales de lluvias fuertes y constantes.

Durante la mañana, estaba previsto que las precipitaciones fueran moderadas pero a partir del mediodía y durante la tarde se esperan lluvias moderadas en toda la Comunidad.

Castilla y León está en alerta por lluvias. Durante el fin de semana ya se han registrado tormentas en buena parte de la Comunidad y también se ha notado en una bajada de las temperaturas.

Este lunes, la Comunidad no supera los 21 de máxima mientras que la mínima se mantiene en unos 8- 10 en todas las provincias. Una situación que se mantendrá este martes.

Durante la tarde crecerá la nubosidad en el entorno del Sistema Central y las temperaturas mínimas seguirán bajando, llegando a los 5 grados en León o a los 7 en Burgos, Palencia o Soria. Predominará el viento del noroeste.

Este fenómeno continúa desplazándose hacia el sureste, afectando a las regiones del sur y este peninsular. Se esperan fuertes precipitaciones en puntos de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña.

En cuanto a las rachas de viento, se prevé que estas puedan superar los 50 km/h en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía, y también se esperan olas de entre cinco y seis metros en la costa gallega y el golfo de Cádiz.

Una vez cruzada la Península, la borrasca se irá debilitando. Asimismo, Meteored ha avisado de que sus restos también podrían favorecer un episodio de lluvias intensas en el Estrecho y áreas mediterráneas a comienzos de esta semana.