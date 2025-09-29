El PSOE rechaza medidas para mejorar las condiciones de la Guardia Civil en Castilla y León: "Niegan medios y derechos"

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha cargado contra el PSOE por "traicionar" a la Guardia Civil tras votar en contra de una batería de ocho propuestas para reforzar el papel de los agentes en la Comunidad y, especialmente, en el ámbito rural.

El GPP ha mostrado su "estupor e indignación" después de recibir el voto en contra a la enmienda presentada por el procurador Miguel Ángel García Nieto.

La enmienda incluía una batería de ocho propuestas concretas para reforzar el papel de la Guardia Civil en Castilla y León, con especial atención en el ámbito rural y en provincias con menos efectivos como Soria, Segovia y Burgos.

"El PSOE ha rechazado todas ellas, oponiéndose a medidas que buscan mejorar las condiciones laborales, materiales y humanas de los agentes", lamentan los populares.

Entre los puntos votados en contra figuran: reconocer la condición de profesión de riesgo para los agentes del cuerpo; impulsar la jubilación anticipada para los guardias civiles; equiparación salarial "total y real" con el resto de policías.

Además de recuperar la autoridad de los agentes mediante cambios legislativos, cubrir plazas vacantes en provincias como Soria, Burgos o Segovia; dotación urgente de material de defensa moderno ante el aumento de la delincuencia o un plan de atención al público que garantice la atención sin perder la operatividad.

"El Partido Popular ha vuelto a demostrar su compromiso firme, claro y sin matices con la Guardia Civil. Lo que ha hecho el PSOE es incomprensible: negar el pan y la sal a quienes se juegan la vida por protegernos", ha afirmado el GPP tras la votación.

En este sentido, los populares acusan a los socialistas de plegarse a "una agenda política que ha convertido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en moneda de cambio con los independentistas y populistas que sostienen al Gobierno de Sánchez".

Por otro lado, el GPP considera "urgente" mostrar su defensa a la Guardia Civil debido al clima de "acoso que Moncloa ha aplicado al Instituto Armado".

García Nieto, durante su intervención, ha detallado que es el Gobierno de Sánchez quien "pone en tela de juicio el trabajo de los agentes, especialmente de los de la UCO, sometiendo a la Guardia Civil a un permanente estado de indefensión con continuos recortes de material y efectivos, así como de cuarteles".

Por otra parte, el procurador popular ha asegurado que el PP "defiende con hechos" a la Guardia Civil mientras el PSOE "los utiliza cuando le interesa y los abandona en momentos clave".

Desde el GPP insisten en que "no hay excusas" ante una votación en contra de dicha enmienda. "Negarse a pedir más medios, más seguridad y más derechos es dar la espalda a quienes garantizan la libertad, la convivencia y la seguridad en nuestros pueblos".

Finalmente, los populares han concluido afirmando que es una "nueva traición" del PSOE a "esta tierra y a quienes arriesgan su vida por defenderla".