La Lotería Nacional reparte suerte en Ávila y Burgos con parte del primer premio: 600.000 euros

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado dejó sendos premios de 600.000 euros al número en la administración número 3 de Ávila y el despacho receptor 18150 de Burgos, gracias al número 3740, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

En un sorteo en el que los reintegros correspondieron al 0, 2 y 7, este primer premio recayó en el establecimiento abulense, ubicado en la calle San Millán, 2, y en el despacho burgalés, radicado en la calle Derechos Humanos, 42.

Fue un premio muy repartido, ya que fue a parar a 15 municipios de 14 provincias españolas. El segundo premio fue para el 28486, dotado con 120.000 euros al número, repartido entre Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.