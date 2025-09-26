Socialistas críticos de CyL preparan el 'postsanchismo' en un encuentro con históricos: "Hay que reconstruir el partido"

Los socialistas críticos se mueven para preparar el 'postsanchismo'. Medio centenar de exaltos cargos del PSOE se han reunido este miércoles en el restaurante El Luarques, cerrado para el encuentro, a pocos metros del Congreso de los Diputados, para poner las bases del cambio que, a su juicio, debería producirse en el partido cuando Pedro Sánchez abandone la Moncloa.

En el encuentro, que ha congregado a más de 50 personas, entre dirigentes históricos y militantes de base descontentos con el rumbo del PSOE, han participado figuras que han ostentado en el pasado importantes responsabilidades en el partido, y también en el Gobierno de España. Entre ellas, varias personalidades de Castilla y León.

En esta reunión para poner las bases de la "reconstrucción" del PSOE han tomado parte exdirigentes como el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo; el vicepresidente del Parlamento Vasco José Antonio Maturana, los ex eurodiputados Pedro Bofill y Alejandro Cercas y el ex alcalde de Alcañiz y ex diputado nacional Ignacio Urquizu.

Pero también el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; los ex ministros Jordi Sevilla y el palentino Virgilio Zapatero; el expresidente del Senado y burgalés de adopción Juan José Laborda y la exportamos del Grupo Socialista en el Congreso, la vallisoletana Soraya Rodríguez.

"Reconducir" al PSOE

Precisamente, Rodríguez, ha atendido a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar las claves de un encuentro en el que sus participantes se han propuesto preparar la "reconstrucción" del PSOE después de Sánchez cuando, a su juicio, "se acerca el fin de ciclo".

Rodríguez ha destacado que se trató de una reunión "de gente mayoritariamente militante del partido y también de la sociedad civil" con el objetivo de "reagrupar a todas aquellas personas dentro del partido que no han estado de acuerdo durante este tiempo con su deriva".

"El PSOE ha abrazado el populismo y ha llegado a unos acuerdos con una mayoría que no representa los valores de la socialdemocracia que ha defendido el PSOE siempre y que han dañado mucho el Estado de Derecho y la defensa del constitucionalismo", ha lamentado la exportavoz en el Congreso y exeurodiputada de Ciudadanos.

Ningún cargo en activo

Rodríguez ha destacado que en la reunión "no había cargos públicos en activo, ningún diputado" y que fue un encuentro de "excargos y militantes de base".

"Tuve la sensación de que se está perdiendo ese miedo de que el que se mueva no sale en la foto, tenemos tanto derecho a hablar como cualquiera. Una sensación de que el cambio de ciclo se acerca y que, probablemente, el sanchismo pueda estar más debilitado de lo que nos imaginamos", ha señalado.

La exeurodiputada ha recordado que el Gobierno "no tiene mayoría" y que "puede haber elecciones en cualquier momento" y que el objetivo es "que aquellos que no quieren que Pedro Sánchez siga de secretario general puedan tener voz y plantear la necesidad de que el partido vuelva a la senda de la que se ha apartado, en una deriva inimaginable, durante los últimos 7 años".

Objetivo: el próximo Congreso

"La gente que no está de acuerdo con la línea política de Sánchez no es antisanchista, simplemente son socialistas que no comparten ese planteamiento político. Si Sánchez no consigue un resultado que le permita configurar un Gobierno, y esperemos que no se conforme un Gobierno contranatura como este, el planteamiento vendrá si él se quiere quedar como secretario general", ha señalado.

Para ello, a juicio de la exportavoz socialista en el Congreso, "hace falta trabajar internamente, no en contra de nadie sino a favor del partido". "En el encuentro era muy mayoritaria la idea de que el partido sale absolutamente debilitado y prácticamente inexistente en una deriva populista que se ha visto en el Gobierno y en el ejercicio interno del poder en el partido", ha afirmado.

Rodríguez ha afirmado que existe "una masa de gente que legítimamente piensa que llega el momento de parar, de cambiar y de reconducir porque el PSOE se ha alejado de la socialdemocracia", aunque ha reconocido que, en el momento actual, los críticos no cuentan con la capacidad de presentar a un candidato alternativo.

"No hay capacidad ahora mismo en el partido de presentar un candidato alternativo, el tema es fundamentalmente de cara al próximo Congreso. Si este periodo, que huele a final de etapa, acaba, la pregunta es si el PSOE va a seguir con Sánchez o si va a decir también que hasta aquí hemos llegado y hacer un cambio de rumbo para reconstruir el partido", ha zanjado.