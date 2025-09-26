Isabel Blanco, contundente ante la "chapuza" de las pulseras: "Si ha habido una sola mujer desprotegida, ya son muchas"

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, este viernes en un acto en Valladolid R.Valtero Ical

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha vuelto este viernes a la carga contra la "chapuza" del Gobierno de España y en concreto del Ministerio de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato del programa Cometa.

La número dos del Gobierno regional ha defendido, antes de un acto en Valladolid, que "con que haya habido solamente una mujer desprotegida, ya son muchas", un día después de que el Ministerio de Igualdad y el Ejecutivo nacional hayan pedido perdón por primera vez y tras "cambiar de versión".

"En las primeras declaraciones cuando saltó este tema es que no había habido ninguna pulsera que fallase, luego que eran unas pocas", ha recordado.

Blanco ha querido así no restar importancia a una polémica que en las últimas semanas ha desembocado en la petición de dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que varios casos judiciales por quebrantamiento de orden de alejamiento hayan sido sobreseídos parcialmente ante la falta de los datos de las pulseras.

Para Blanco, es un "tema muy serio" que la cartera ministerial dirigida por la vallisoletana "está tratando de ocultar". De la misma forma, ha acusado al Gobierno de definirse como el "más feminista" mientras es el que "más ha desprotegido a las mujeres de esta Comunidad y toda España".

"El Ministerio dice que apuesta más por la Igualdad, pero es el que recorta en derechos de igualdad", ha añadido la vicepresidenta de la Junta.

En este sentido, la encargada de Familia e Igualdad de Oportunidades ha subrayado que el Gobierno estaba avisado por los órganos judiciales, las fiscalías y las distintas asociaciones feministas y, sin embargo, "no ha hecho nada para proteger a las mujeres".

"Se ampara, como siempre, en que todos son bulos", ha puntualizado la consejera a la vez que ha asegurado que "ha habido mujeres que han estado desprotegidas".

Blanco ha recordado que la obligación de las administraciones públicas es "trabajar para que ellas (las mujeres) estén protegidas, para que no se revictimicen y para que se sientan seguras".

Y en este sentido ha incidido en que desde la Junta "lo vamos a seguir haciendo" mientras que continuarán "denunciando las permanentes chapuzas de este Gobierno".

"Chapuzas" que, según ha recordado, no se limitan únicamente al tema de las pulseras para víctimas de violencia de género o abusos sexuales. Sino que ha hecho referencia también a la Ley del Solo Sí es Sí, que "rebajó condenas precisamente a violadores y agresores sexuales".

Las pulseras y la Ley del Sí es Sí son, para la vicepresidenta, "los más conocidos, pero no los únicos". También ha recordado la aprobación el verano pasado de la Ley de Paridad, en la que "vaya por dios hubo un error técnico".

"Habían cogido un texto que no estaba consolidado y que precisamente facilitaba el despido de las personas que pedían medidas de conciliación en las empresas. Tuvieron que rectificar", ha denunciado.

También el Plan Corresponsables, destinado a favorecer la conciliación de familias con niños, niñas y jóvenes de hasta 16 años desde un enfoque de igualdad.

"Reducen la financiación a las comunidades autónomas del 100% al 75% porque la ministra dice que es adicción porque las autonomía vamos a poner un 25% más. Por adicción sería incrementar del 100 al 125%, no bajar los fondos del estado", ha reivindicado.

En cuanto a datos concretos de los casos sucedidos en Castilla y León, Blanco ha reconocido no tenerles y ha añadido que están en manos de los tribunales, pero ha desvelado que sí que les ha llegado la "inquietud" de las asociaciones ante la situación que se está viviendo.