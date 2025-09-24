Mañueco destina 70 millones de euros a la modernización de bodegas: "Hemos duplicado las ayudas a un sector estratégico"

Mañueco participa en el aniversario de una bodega de la provincia de Valladolid. Leticia Pérez Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco asegura que durante esta legislatura se han duplicado las ayudas de la administración autonómica para la modernización de bodegas. "Hemos destinado 70 millones de euros para 175 proyectos de inversión".

Además ha anunciado que "os hemos apoyado y os seguiremos apoyando en el futuro" tanto en este tipo de inversiones de modernización como en ayudas para marketing, internacionalización o apertura de sectores estratégicos.

Para Mañueco el del vino es un "sector estratégico" para la economía de Castilla y León. Supone 33.000 empleos directos e indirectos en la comunidad autónoma. "El vino de calidad es un motor de calidad y empleo, especialmente para el mundo rural" donde ha subrayado que es esencial para generar estabilidad y oportunidades.

Ha recordado que en Castilla y León se produce un tercio de los vinos de calidad de todo el país. "La pujanza de vuestros vinos es imparable", enfatizaba ante una importante representación del sector.

El presidente de la Junta ha asistido este miércoles al acto de 30 aniversario de Bodegas Emina, en la provincia de Valladolid.