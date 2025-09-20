Carmen Ávila, alcaldesa de Peñaranda, nueva presidenta del Comité Autonómico del PSOECyL

La alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Carmen Ávila, fue elegida hoy nueva presidenta del Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León, máximo órgano entre congresos, en esta nueva etapa bajo el liderazgo de Carlos Martínez.

Le acompañará como vicepresidente Miguel Ángel Blanco, regidor de Dueñas (Palencia) y portavoz del PSOE en la Diputación, así como la edil soriana Ana Alegre, como secretaria de Actas.

En su primera intervención, Carmen Ávila quiso denunciar el genocidio que sufre la franja de Gaza por el asedio del ejército de Israel. Sus palabras dieron paso a una ovación de los asistentes. Además, recordó el trabajo llevado a cabo por Luis Tudanca, exlíder socialista, pero señaló que ahora es momento de afrontar “nuevos retos” y de trabajar por Castilla y León “sin descanso y priorizando la calidad de vida”, porque a su juicio la Comunidad sufre un “letargo” por el Gobierno de la Junta.

También, la regidora socialista pidió una reflexión y unión a los socialistas para afrontar las próximas elecciones autonómicas. “Hay que escuchar a los ciudadanos para resolver sus problemas”, manifestó.

Este sábado se constituyó en Valladolid el nuevo Comité Autonómico del PSCyL, tras el el XV Congreso Autonómico celebrado en Palencia los días 22 y 23 de febrero y que supuso la llegada oficial de Carlos Martínez y su equipo al cuadro de mandos del PSOE de Castilla y León, y los diferentes ‘cónclaves’ provinciales que le sucedieron durante la pasada primavera.

Carmen Ávila, también diputada provincial, toma el relevo del procurador zamorano José Ignacio Martín Benito, quien había sucedido al exalcalde de La Bañeza (León), José Miguel Palazuelo.

La alcaldesa socialista estará acompañada por otro edil del PSOE, lo que de nuevo refleja la apuesta de Carlos Martínez por los perfiles municipales, pues en su equipo se ha integrado como secretario de Organización el exalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa.

Tras elegirse a la nueva dirección, tomó la palabra el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ataviado con una Kufiya en lo que fue su primer discurso ante este órgano que debe reunirse al menos dos veces al año y que conforman casi 200 dirigentes socialistas.

Además de los miembros electos, forman parte los integrantes de la Ejecutiva Autonómica, los miembros de la Comunidad en la Ejecutiva y el Comité Federal, la portavoz en las Cortes, Patricia Gómez, y los exsecretarios generales.

La reunión del Comité Autonómico estuvo fijada inicialmente para el 11 de julio, si bien se aplazó hasta agosto por el Comité Federal previsto para sustituir a Santos Cerdán.

Sin embargo, los incendios que durante el pasado mes afectaron a la Comunidad llevó a la dirección a retrasar de nuevo a finales de septiembre esta cita, que prevé aprobar el calendario de primarias para elegir a los candidatos de las próximas elecciones autonómicas.

El último Comité Autonómico, celebrado en un hotel próximo a Valladolid, tuvo lugar a primeros de octubre de 2024, cuando el exsecretario autonómico Luis Tudanca planteó celebrar unas primarias de inmediato, previas al 41 Congreso Federal que acogió Sevilla a finales de noviembre del pasado año.

Aquella reunión, marcada por la tensión y las críticas, terminó con un calendario que tumbó un día después Ferraz y la renuncia a seguir del burgalés ya en enero de este año.