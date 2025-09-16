Román Fraile, Kevin Revuelta y Marcos Alba, del IES Arca Real de Valladolid, ganadores del XIV Young Business Talent

Castilla y León busca repetir el éxito del IES Arca Real en el mundial de mejores empresarios virtuales

Arranca la XV edición de Young Business Talents: la mayor competición de simulación empresarial para estudiantes de la Comunidad. 

Publicada

El programa educativo Young Business Talents ha abierto el plazo de inscripción para su decimoquinta edición, en la que jóvenes de Castilla y León podrán poner a prueba sus habilidades directivas y competir por el título de “mejores empresarios virtuales de España”.

En la pasada edición participaron 880 estudiantes de 27 centros de Castilla y León, que se midieron a más de 11.400 alumnos de toda España. El triunfo fue para tres alumnos del IES Arca Real de Valladolid, quienes se proclamaron campeones nacionales.

Marcos Alba, Román Fraile y Kevin Revuelta, los alumnos vallisoletanos finalistas del Young Business Talents

La iniciativa, organizada por ABANCA y Praxis MMT, ofrece a estudiantes de entre 15 y 21 años la posibilidad de dirigir su propia empresa virtual del sector lácteo gracias a un avanzado simulador de gestión empresarial, valorado en más de 3.000 euros.

Durante el curso escolar, los equipos deberán tomar decisiones en áreas clave como marketing, producción, operaciones, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de lograr los mayores beneficios frente a sus competidores.

La competición, totalmente gratuita y abierta a centros docentes de toda Castilla y León, comenzará en noviembre y constará de cuatro fases online. Los mejores clasificados accederán a la gran final presencial en Madrid, prevista para el mes de abril, donde se repartirán más de 10.000 euros en premios entre estudiantes y profesores.

"No solo es una competición, sino una oportunidad única de introducir en las aulas un aprendizaje práctico y realista que prepara a los jóvenes para su futuro profesional", destacó Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre a través de la web oficial de Young Business Talents