El PSOE denuncia que el curso se ha iniciado con las plantillas "incompletas": "El modelo de Mañueco está agotado"

El PSOE de Castilla y León, a través de su secretario de Educación, Javier García, y del portavoz del área en las Cortes, Fernando Pablos, ha exigido este domingo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la consejera de Educación, Rocío Lucas, "un mayor compromiso con la educación pública y la investigación científica".

Los socialistas han denunciado que el curso escolar se ha iniciado con las plantillas "incompletas" y han asegurado que el modelo educativo de Mañueco "está agotado"

Además, han señalado que "la incertidumbre con la que ha comenzado el nuevo curso escolar no se corresponde con la autocomplacencia de la consejera de Educación, a la que reclaman el cumplimiento de sus compromisos y de las demandas planteadas por la comunidad educativa".

En esta línea, el portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, exige a la Junta la mejora de las retribuciones de los profesores en todos los ámbitos, el cumplimiento del preacuerdo firmado con los sindicatos en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y FP y que dé respuesta a las demandas realizadas por el profesorado universitario.

En el ámbito de la educación rural, Pablos resalta que la Junta debe potenciar los servicios complementarios y equipararlos a los de las ciudades, establecer el transporte para la FP, que comprometió en 2019, y aumentar la oferta educativa en comarcas que solo cuentan con la ESO incrementando el número de centros integrados de FP en nuestro medio rural.

Pablos ha señalado que el Gobierno de Mañueco también tiene que trasladar a Castilla y León la apuesta que han realizado otras comunidades autónomas por las "matrículas gratuitas en universidades públicas vinculadas al aprovechamiento académico" y por la investigación científica.

"Mientras en España hay decenas de centros de excelencia, CyL no cuenta con ninguno. Nuestros investigadores son de excelencia y sufren el escaso apoyo de la Junta", ha denunciado.

Por su parte, el secretario de Educación del PSOECyL, Javier García, ha afirmado que la incertidumbre con la que ha comenzado el curso escolar "no se corresponde con la autocomplacencia de la consejera de Educación, a la que no le gusta comparecer ni debatir porque su hoja de servicio no es precisamente sobresaliente y en su haber tiene dos sentencias desfavorables del TSJCyL".

“El curso escolar se ha iniciado con plantillas incompletas, las familias han denunciado improvisación y caos en la conciliación de la reducción horaria y la Junta sigue racaneando en las partidas para el mantenimiento ordinario de los centros", ha denunciado García.

"El modelo educativo del gobierno de Mañueco está agotado y en los meses que le quedan no tiene ninguna intención de avanzar en temas tan importantes como la gratuidad de la primera matrícula universitaria, el del modelo de comedores escolares, la reducción de la burocracia y un nuevo sistema de carrera profesional compatible con los sexenios", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que "el curso escolar ha arrancado con las eternas deudas del PP como el conservatorio de Zamora o los institutos de San Lorenzo en Segovia y Villaquilambre en León".