Vox denuncia a Pablo Fernández ante la Fiscalía tras llamar a boicotear la etapa de La Vuelta en Valladolid

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ataviado con una sudadera de Palestina, durante una intervención ante los medios tras el pleno de este miércoles

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado este jueves, 11 de septiembre, una denuncia penal ante Fiscalía contra el secretario de Organización y Portavoz de Podemos y procurador de la formación en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, por un presunto delito de odio.

Así lo ha anunciado el partido, aclarando que la denuncia se fundamenta en las declaraciones realizadas este miércoles por el dirigente de Podemos.

En ellas, “llamaba expresamente a boicotear el normal desarrollo de la etapa de la Vuelta Ciclista a España que discurre por Valladolid, invitando a impedir su celebración y bloquear su recorrido por la participación de un equipo patrocinado por personas de origen israelí”.

Palabras que para la formación “no pueden tener cabida en la vida pública”.

En la denuncia, firmada por el portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, el partido recoge que Fernández "ha hecho un llamamiento público para que este jueves se acudiera en masa con banderas palestinas e 'impedir que la Vuelta a España concluya la etapa en las calles de Valladolid'".

En ella también destaca el hecho de que el procurador considerase "una auténtica vergüenza" que la Vuelta a España y la Unión Ciclista Internacional "esté permitiendo que se limpie la imagen de este genocidio" con la participación del equipo Israel Premier-Tech.

Unas manifestaciones que, para Menéndez, "incitan al odio o la discriminación hacia un colectivo protegido conforme al artículo 510 del Código Penal", dado que "suponen un llamamiento a interferir inconstitucionalmente en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles e incitan a actuar contra él".

Del mismo modo, desde Vox aseguran que con estas declaraciones, Fernández está llamando a la “animadversión” contra un colectivo por su origen nacional y étnico, así como que, además, “atenta contra la libertad de empresa y los derechos de los ciclistas y trabajadores”.

Por todo ello, piden a la autoridad judicial que "incoe diligencias informativas y tras practicar las investigaciones precisas, se remitan las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal".

Esto, "en virtud del fuero especial reconocido a los Procuradores de las Cortes y al objeto de que incoe procedimiento contra el denunciado".

“Hoy más que nunca es de vital importancia denunciar hechos de este tipo. Ayer mismo, comprobamos las consecuencias que pueden llegar a tener declaraciones y comportamientos como el de Pablo Fernández con el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk”, apunta el partido.

"Orgulloso de ser denunciado"

En declaraciones recogidas por Ical, Pablo Fernández ha respondido a la denuncia asegurando que, en su opinión, no tiene “ningún sentido, ni fundamento”. "Me la paso por el arco del triunfo", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido sentirse "muy orgulloso" de haber sido denunciado por "defender al pueblo palestino del genocida estado de Israel".

Además, ha arremetido contra Vox acusándole de “fascista, machista, racista, xenófobo, aporofóbico” y criticando que este no condene la “masacre” que sufre el pueblo palestino.

“Es un orgullo defender al pueblo palestino y condenar el atroz y genocida ataque que apoya Vox”, ha apuntado, al tiempo que ha criticado los vínculos de este partido con el “sionismo” e Israel pese a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.

Hoy la policía me ha pedido identificación simplemente por ir con una bandera y una camiseta de Palestina. Lo que faltaba ya es criminalizar las protestas pro Palestina y contra el genocidio ¡Qué vergüenza, Marlaska! ¡Qué vergüenza!

Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.🇵🇸 pic.twitter.com/C5DV7b3E1z — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 11, 2025

Finalmente, el dirigente ha expresado su confianza en que la Fiscalía archive esta denuncia.

Fernández ha hecho estas declaraciones después de ser identificado por la Policía Nacional "simplemente por ir con una bandera y una camiseta de Palestina".

Un hecho que él mismo ha denunciado en su cuenta de X: "Lo que faltaba ya es criminalizar las protestas pro-Palestina y contra el genocidio. ¡Qué verguenza, Marlaska! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", ha escrito.