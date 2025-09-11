Mañueco se reúne este viernes con las diputaciones por los incendios y el PSOECyL es rotundo: "Está desautorizado"

Suárez Quiñones y Mañueco en la firma de unos protocolos el pasado año con los nueve presidentes de las diputaciones Brágimo Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado este viernes a los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad, en un encuentro que servirá para abordar las medidas a tomar en materia de reconstrucción tras los devastadores incendios forestales de este pasado mes de agosto.

Una reunión que para el PSOE de Castilla y León "llega tarde" y en una materia en la que creen que Mañueco "está desautorizado moralmente por la gestión tan tremenda que ha realizado su gobierno". Cabe resaltar que ocho de las nueve diputaciones tienen un presidente del PP, salvo la de León, donde gobierna el socialista Gerardo Álvarez.

Ha sido precisamente Álvarez, junto al secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, quienes han cargado este jueves contra esta reunión que tendrá lugar en la sede de la Presidencia de la Junta. "Quieren abordar no sabemos qué tipo de medidas acerca de la terrible situación que ha vivido Castilla y León a lo largo del último verano", ha avanzado Díaz.

El secretario de Política Municipal del PSCyL, Fran Díaz, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, analizan la actuación de la Junta con ayuntamientos y diputaciones ante la reconstrucción tras los incendios forestales. Miriam Chacón Ical

En este sentido, Fran Díaz ha aventurado que la reunión va a servir únicamente "para hacerse la foto", además de seguir ahondando en las "políticas de improvisación y en la nada más absoluta que nos han traído a la situación que nos han traído".

En cualquier caso, ha avanzado que el PSOECyL, a través de Gerardo Álvarez, llega al encuentro con "los deberes hechos, con propuestas y con ideas", frente a una Junta que pretende dirigir la reconstrucción de las provincias afectadas con un consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que "inexplicablemente sigue en el cargo".

"Es el primer consejero que ha sido reprobado por las Cortes en 40 años de trayectoria autonómica", ha recordado Díaz tras la celebración del pleno este pasado miércoles.

Así, ha sentenciado que es "verdaderamente insostenible" que Suárez-Quiñones continúe en su cargo después de que haya estado "un mes escondido" y ahora "pretenda decirnos que él está capacitado para liderar la reconstrucción". "No pueden encabezarla ni él ni Mañueco", ha zanjado.

"Reflexión profunda"

El presidente de la Diputación de León ha querido adelantar que va a pedir a Mañueco una "reflexión profunda" respecto a su política forestal, ya que "es evidente que algo está fallando".

En esta línea, ha resaltado la importancia de mantener el operativo de prevención y extinción de incendios todo el año "como reclaman no solo los bomberos forestales, sino también los partidos políticos y en general la sociedad". "No es ni absurdo ni un despilfarro como bien pronunció esas lapidarias palabras el consejero", ha añadido.

Para Álvarez, esta cuestión es una "necesidad", mientras que ha precisado que "lo que no parece más apropiado" es externalizar las labores de prevención y extinción a través de "38 empresas privadas, destapando la precariedad en la que desarrollan su labor los bomberos".

"Los incendios se apagan en invierno y lo que está claro es que se apagan con una condiciones dignas y con el reconocimiento de la categoría profesional de ese operativo", ha reivindicado.

Es en este punto donde ha querido incidir en que el servicio de prevención y extinción de incendios de la Diputación de León "cumplió en abril dos años de funcionamiento trabajando 24 horas al servicio de la ciudadanía".

Con cuatro parques de bomberos, ha recordado que ya hay otros tres licitados en Bembibre, Pola de Gordón y Sahagún, y se esperan otros dos más antes de final de legislatura en Villafranca del Bierzo y La Bañeza. Asimismo, cuentan con 60 bomberos funcionarios y dos oficiales de mando, a los que prevén sumar otros 25 profesionales antes de acabar el año.

"La Junta debería ser sensible y al igual que otras administraciones, incluso gobernadas por el PP, pedimos que debería cofinanciar este servicio", ha señalado. Sin embargo, Álvarez ha lamentado que a estas peticiones la Junta "ha hecho oídos sordos".